【Intel處理器】Intel預告下周Twitch活動　預計公布Core i9-12900KS售價

▲ Intel日前於官方Twitter上公布，將於4月6日香港時間凌晨3時，在Twitch活動中正式公布Alder Lake Core i9-12900KS。（法新社、Intel Twitter圖片）

早前於CES 2022上，Intel突然公布Alder Lake Core i9-12900KS處理器，惟當時未有透售價。Intel日前於官方Twitter上公布，將於4月6日香港時間凌晨3時，在Twitch活動中正式公布Alder Lake Core i9-12900KS。

【IG新功能】將可錄音覆IG Story？ IG擬增語音回覆新功能

據科技網站《Wccftech》報道，Intel Core i9-12900KS將為第12代Alder Lake桌面CPU陣容中的旗艦芯片。Intel Core i9-12900KS將配備 8 個P Core（Golden Cove Cores）和 8 個 E Core（Gracemont Cores），總共 16 個Cores (8+8) 和 24 個線程 (16+8)。

其中P Core的時脈大幅提升至 5.5GHz，而 E Core (Gracemont) 將在 3.90 GHz 下運行，跨越 1- 4 個核心，加載所有核心時最高可達 3.7 GHz，配備 30 MB 的 L3 高速緩存。

【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB

為適應更高頻率，Intel將基本 TDP Core i9-12900K 提高了 25W。 因此，12900KS 的基本 TDP 為 150W，最大渦輪加速技術（max turbo power）也提高了19W，達到260W。

早前外國網站Newegg偷跑，以799美元（約6,254港元）發售該Core i9-12900KS處理器，預計Intel屆時也會在Twitch活動公開售價。

【電動車】Tesla車尾鏡頭畫面顯示延遲 美召回逾900輛電動車

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！