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金正恩強調需增強攻擊力 具壓倒性軍力防戰爭

環球社會熱點 15:40 2022/03/28

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北韓近期頻頻試射導彈，引來南韓日本等國家不滿。北韓官媒報道，北韓領袖金正恩會見參與試射新型洲際彈道導彈的國防部人士時強調，北韓需進一步研發及部署強力攻擊手段。金正恩表示，只有具備壓倒性軍事力量才能防止戰爭，抑制一切來自帝國主義的威脅。金正恩指，北韓將加快部署部隊裝備。

北韓證試射洲際導彈 金正恩現場指導（第二版） 【下一頁】

朝中社周一（28日）報道，金正恩強調北韓必須變得強大，進一步研發和部署強有力的攻擊手段。金正恩表示，只有具備任何人都無法阻擋的駭人攻擊力，及壓倒性的軍事力量才能防止戰爭，保證國家安全，抑制一切來自帝國主義的威脅和恐嚇。

金正恩表示，北韓將繼續實現國防建設目標，開發更多強而有力的進攻工具，加快部隊裝備部署。他指北韓要變得更加強大後，才能不受任何威脅地維護和平，加快社會主義建設，為下一代安全負責。

北韓疑試射「火星-17」洲際導彈 4年來首次（第三版） 【下一頁】

金正恩同時感謝民眾，指若缺少民眾對北韓的支持和熱愛，不可能取得如此驚人的國防發展成就，向民眾致以熱烈的祝賀和感謝。報道指，金正恩亦和國防科學院院長張昌河、北韓勞動黨中央軍需工業部副部長金正植等人合影留念，並設宴慰勞。

朝中社指，金正恩發言再次表明，北韓要以更穩固、完善及強大的戰略力量守衛祖國及民眾，建設強大國防力量的意志。北韓上周四（24日）宣稱，新型「火星-17型」洲際彈道導彈試射成功，但美韓指其發射的是「火星-15型」洲際導彈。

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責任編輯：李俊儀

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