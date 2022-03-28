【異動股】東方海外去年多賺近7倍 午後仍急挫逾一成

航運股東方海外(00316)公布去年業績。截至2021年12月止全年純利71.2億美元，按年升6.9倍，派末期息2.61元，另派2021年度第二次特別股息0.69美元，合計3.3美元即25.6元。然而該股今日開市後急挫，一度低見177元，較上日收市價大跌兩成。至下午3時15分，東方海外雖較今日低位反彈，仍下跌12%報192.4元。

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東方海外表示，2021年在核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量以及溢利俱超越了 2020年 。在經歷疫情導致的封鎖後，全球經濟重新開放。此後的需求水平持續超越預期，體現在各航綫上，以亞洲至北美的航線尤為突出。同時，儘管充分部署了運力，在需求最大的航線上使用了前所未有的最多運力，實際供應力水平仍難以跟上如此強勁的需求。

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公司又指出，於 2021 年 9 月已訂購了 10 艘運力達 16,000 個標準箱的船舶，總成本為 15.76 億美元，將於 2024 年第四季度至 2025 年第四季度期間交付。

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