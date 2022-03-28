【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低

▲ 【日本經濟】日本央行再出手無限量買債 冀遏債息再上揚 日元匯率再貶值

日本10年期國債收益率上周五（3月25日）升至0.245厘的6年高位後，日本央行周一上午提出以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，消息拖累日圓走低，美元兌日圓今早曾升至123.1的高位，為2015年12月以來的最高水平，單計近12個交易日中，美元兌日圓匯率升值近6%。港元兌日圓同樣強勢，每百日圓兌6.3188港元，再創2015年以來新低。

日本10年期國債債券收益率現報0.246厘，升2.72%。日經指數今跌205點或0.73%，收報27943點。

巴克萊高級外匯策略師 Shinichiro Kadota指出，市場認為美國和日本之間的貨幣政策分歧是美元兌日元的主要推動力，因此日本央行與美聯儲最近鷹派言論相反，日本央行的行動給人的印像仍然是鴿派，導致美元兌日圓走高。

Kadota認為，短期內風險仍然上行，特別是如果貨幣政策分歧保持不變，但匯率走勢速度相當快，而且似乎有點過熱，所以若出現任何相反消息，市場將會出現修正。

歐元兌美元最新報1.0961美元，下跌0.19%，近幾日小幅走低，仍因烏克蘭戰爭對經濟的影響而承壓。周三將公佈歐洲主要經濟體和歐元區的通脹數據，料歐洲央行正面臨增長逆風和非常高的通脹。

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