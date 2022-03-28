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友邦（01299）100億美元回購股份 90元以上高位有蟹貨現價可溝淡？

股市 15:05 2022/03/28

分享：

友邦 （01299） 財務狀況穩健，去年銷售表現反彈，新業務價值按實質滙率計算升近22%，稍勝市場預期。業績顯示，友邦去年於多個主要市場皆有增長，中國繼續為最大銷售貢獻單一地區，香港亦重拾增長升37.4%。公司在強勁資本綜合覆蓋率支持下，公布未來三年最多斥100億美元回購股份。

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，友邦回購股份，對股價有一定支撐作用，無貨者可開始候低分注吸納。不過，若投資者於90元以上有貨未走，則宜手持多些現金保留實力。注意一旦內地經濟硬著陸，甚至俄烏戰事升級，加上如內地疫情惡化，均會對友邦今年首季業績有負面影響。若投資者想以本多終勝策略溝貨，持倉比例較輕者，才可於78元溝貨，惟估計長綫部署，仍要較長時間捱價才有望返家鄉。

*足本分析：重溫今早《開市追揸沽》（44：05 - 46：02），業績期步入尾聲 港股反彈已完？譚智樂為你分析最新買賣部署*（下附time code）

Time code
00：21 - 港股今日焦點速覽　
01：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：45 - 恒指黑期、亞太股市早段市況速報
03：13 - 美國通脹數據見好轉    美國聯儲局有條件轉鷹？
05：19 - 加息預期升溫、美股仍升怎解讀？
06：04 - 經濟下行壓力大     短綫美股走勢反向控制利率預期
06：55 - 去年聯儲局今年急加去年未加的息     短綫加息步伐快
07：25 - 美股有回調勢頭    對利率敏感的科技股要小心
07：51 - 加息步伐對美股股市影響多大？貨幣政策以外因素影響更大
08：22 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：19 - 恒指波幅短綫預計收窄    再下試20600點問題亦不大
11：03 - 監管政策、中美關係因素出現根本性變化
12：00 - 內地經濟有下行壓力     不敢推中美貿易戰、監管政策或放寬？
12：12 - 港股踏入整固期有利長綫部署     恒指短期波幅區間料介乎20500至22500點   
12：27 - 增長股難炒    短綫炒業績不值博？
13：35 - 東方海外 （00316） 高息兼派特別息     值得現價買入？
17：04 - 美團 （03690） 業績勝預期見曙光？短綫股價僅技術反彈
18：39 - 美團 （03690） 業績有隱憂    首兩季受內地疫情衝擊、外賣車手成本增
19：28 - 科技股美團 （03690） 最高風險     炒波幅、轉身快才適宜短炒
20：24 - ET一周開倉：中海油 （00883） 、中移動 （00941） 、Block（SQ.US）
26：40 - 觀眾問股：東方海外 （00316） VS 太平洋航運 （02343） 中長綫點揀？
30：11 - 港股開市初段市況速報
30：32 - 觀眾問股：中石化 （00386） 息率高    績後可追入？中海油 （00883） 更值博？
32：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 回購    長綫現價可開始收集？
35：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 跟恒指初步見底？現價可分注吸納？
37：14 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 息率高、股價不跟上    42.6元買入上望、止蝕多少？
38：48 - 中移動 （00941） 、中國神華 （01088） 高息率爆上   今日可追入？
40：20 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可買入？
42：37 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 甚麼價位可買入？
44：05 - 觀眾問股：友邦 （01299） 92元有貨     現價溝貨好嗎？
46：02 - 觀眾問股：商湯 （00020） 甚麼價錢可入？ 公司前景如何？ 
48：23 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 今年點睇？下一轉炒上是否要等夏天？
51：09 - 觀眾問股：百威亞太 （01876） 22元有貨點睇？
52：49 - 啤酒股bye bye？青島啤 （00168） 技術走勢見大雙頂、沽壓大
53：35 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 業績點睇？股價前景如何？
55：11 - 觀眾問股： GX恒生高股息率 （03110） 短期是否已見頂？目標收息甚麼價位適合收集？
56：35 - 觀眾問股：中航科工 （02357） 為何打仗仍炒不起？
58：23 - 港股開市初段市況速報
58：52 - 消息股：信義能源 （03868） 、中石化 （00386） 、江西銅 （00358） 、中國太保 （02601） 、交通銀行 （03328）
1：00：23 - 財經日誌提提你

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