【業績|光伏股】新特能源績後彈1成創四個月高　去年盈利增近7倍、末期息1.10元人民幣

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【業績｜盲盒股】泡泡瑪特午後直線下墜轉跌7% 去年經調整純利升七成至10億元、末期息15.24分人民幣
新特能源 （01799） 去年營業收入為22,5.23億元人民幣，按年增加58.8%，淨利潤49.6億元人民幣，按年增加6.8倍，建議派付末期股息每股1.10元人民幣。
新特能源現大升1成，報18.46元，創去年11月新高。
集團去年多晶硅產量7.82 萬噸，多晶硅板塊實現收入115.8億元人民幣，按年增長近1.6倍。集團正在實施多晶硅建設項目，其中新疆生產線技術改造預計於今年上半年投產並迅速達滿產，完成後新疆多晶硅產能將提升至每年10萬噸。
再者，內蒙古10萬噸多晶硅項目於去年6月正式動工，並已基本完成土建施工，正在進行設備進場及調試工作，力爭今年中期建成投產，今年年底前達產。屆時，集團多晶硅總產能將達到每年20萬噸。
另外，期內風能、光伏電站建設板塊實現收入77.6億元人民幣，按年增長5.1%，而風能、光伏電站運營板塊收入錄得18.7億元人民幣，按年增長1.1倍。
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編輯:姚卓然