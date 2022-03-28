【門診服務】馬會資助非新冠患者求診只需50元診金　即日起可預約為期3個月

自第五波疫情以來，已有超過30間醫院管理局普通科門診轉作新冠肺炎確診個案指定診所或暫停服務，導致可負擔的門診服務出現短缺。有見及此，賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃，透過香港賽馬會慈善信託基金、社福機構及非牟利診所/私家診所三方協作，為合資格的非新冠肺炎病人提供可負擔的門診服務。計劃由今年3月24日至6月23日，為期3個月，預計可幫助約3.3萬名居於10個地區的合資格病人。

計劃主要照顧偶發性疾病病人的醫療需要。合資格受惠人士只需繳付50元診金，便可獲得診症服務及3日基本藥物。香港賽馬會慈善信託基金會為每名受惠人士津貼250元，餘下成本由診所承擔。如因病情需要多於3日藥物或藥物需額外收費，醫生會與病人商討再作決定。

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受惠資格：

居住於東區、中西區、南區、黃大仙區、觀塘區、油尖旺區、深水埗區、屯門區、元朗區或沙田區，並 符合以下任何一項條件的非新冠肺炎病人 − (1) 65歲或以上長者；或 (2) 12歲或以下兒童；或 (3) 13至64歲、持有過去12個月內在任何一間醫院管理局普通科門診求診證明的人士；或 (4) 獲相關社福機構轉介有經濟困難的人士。有需要人士可向相關社福機構查詢，以了解自己是否符合轉介資格。

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診症當日，請按合資格類別帶同以下文件應診：

(1) 65 歲或以上長者 身份證明文件(如：身份證) (2) 12 歲或以下兒童 身份證明文件(如：出世紙) (3) 持有過去 12 個月內在任何一間醫院管理局 普通科門診求診證明的人士 手機上的醫健通記錄、HA GO 記錄，或醫院管理 局普通科門診發出的預約信、收據 (4) 獲相關社福機構轉介有財政困難的人士 社福機構的轉介信

社福機構及合作診所名單：

東區

中西區

沙田區 香港復康會 觀塘區

黃大仙區

深水埗區 基督教家庭服務中心 元朗區

屯門區 博愛醫院 南區 香港仔坊會 油尖旺區 九龍樂善堂

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