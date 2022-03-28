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【IG新功能】將可錄音覆IG Story？　IG擬增語音回覆新功能

科技 15:15 2022/03/28

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近日有消息指，為與Snapchat等社交平台競爭，IG正研發以語音方式回覆限時動態功能，吸引更多用戶使用。（法新社圖片）

IG（Instagram）一向只能讓用戶以文字或點讚方式回覆限時動態，無法以圖片或語音回覆。但近日有消息指，為與Snapchat等社交平台競爭，IG正研發以語音方式回覆限時動態功能，吸引更多用戶使用。

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據外媒《Engadget》引述工程師Alessandro Paluzzi指，IG現時正研究在限時動態中新增語音回覆功能。他同時分享了新界面功能的截圖，新功能按鍵位置約在回覆GIF功能旁邊，用戶可直接按下錄音功能回覆別人的限時動態。

惟IG目前就此事未有回應，新功能何時推出仍有待官方正式公布。

事實上，早前IG推出「私人故事點讚」（Private Story Likes）功能時，曾公開表示其功能目的是避免訊息混亂的情況，令使用介面更清晰簡潔。但外界認為，若再額外增加語音回覆功能，似乎將會與當時理念背道而馳。

【兒童安全】Meta旗下Instagram、Quest VR　將增父母監督功能

責任編輯：黃顯晴

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