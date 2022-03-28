【第94屆奧斯卡】奧斯卡提名者獲值近14萬美元禮品包　但可能要為此而交稅？

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於香港時間今早舉行，相信典禮最大焦點，必然是新鮮出爐影帝韋史密夫（Will Smith），為護妻而出手打人一事。撇開打人事件及得獎名單，大家又知不知道原來所有獲奧斯卡提名的演員及導演們，都會獲得一個禮品包，而今年的禮品包內容相當豐富，價值近14萬美元；但根據CNBC報道，收禮人或要為禮品包而交稅。

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一如往年，入圍的演員及導演都獲得一個名為“Everybody Wins” 的禮品包，內容物可謂包羅萬有，由浸金橄欖油到價值 1萬美元的整形手術券都有。不過CNBC報道，根據美國國稅局網站上，有關贈送禮物予從事娛樂業人士的頁面，到禮品包的人或要納稅，因為它們實際上不是「完全出於感情、尊重等情感」而贈送的「禮物」。

美國財務顧問公司Betterment稅務主管Eric Bronnenkant向CNBC表示，顯然地送禮是想借助名人的影響力，他更稱：「禮物的價值計入接受者稅收的收入。」Bronnenkant提到，對於加州的高收入人士而言，諸如許多荷里活演員一樣，這可能意味著超過50%的稅率。

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事實上，因受到國稅局審查，在2006年的奧斯卡曾停止送贈禮品包，當年奧斯卡發言人曾向CNN稱：「釋出一種感謝的姿態，但卻伴隨著（稅收）義務而似乎有點不太恰當。」

今年禮品包最貴的產品是蘇格蘭都靈城堡的全包旅行，三晚住宿要價5萬美元。不過，盡管禮品包中所有物品的總價值令人瞠目結舌，當中只有約5000元是實物，其餘的都是邀請函之類的禮券，需要兌換才能使用，不會立即徵稅。

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