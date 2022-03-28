▲ 【國泰招聘】國泰航空夥理大重啓見習機師培訓 冀4年募800人、今年招生目標超2019年

國泰航空 （00293） 於2020年3月因疫情關係，暫停見習機師培訓計劃至今。國泰航空最新公布，與香港理工大學合作重啟見習機師培訓計劃，料2025年前可招募及培訓800名見習機師，今年期望可招190名學員，較國泰航空疫情前2019年培訓的180名見習機師為多。

國泰航空在疫情後經歷裁員、機組人員防疫措施受緊，一度鬧出機師離職潮。國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑稱，去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師， 而集團各航空公司更合共增聘了約300名機師。

韓兆傑指，國泰正不遺餘力為香港國際航空樞紐的長遠發展投資，理大以及香港均擁有龐大潛力成為傑出及領先業界的航空培訓中心。

國泰見習機師改制 理大教理論、後赴澳或美受訓

國泰航空1988年推出見習機師培訓計劃，在疫情暫停前主要安排學員到澳洲阿德萊德，受訓55至60星期。

國泰航空最新與理大合作，在為期55至60星期的見習機師培訓計劃期間，由理工大學教授理論課程，順利完成後，合格學員將赴澳洲阿德萊德或美國鳯凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

國泰航空今年的目標是培訓190名學員，並具備能力在 2023年至25年間每年培訓240至300名見習機師，名額較2019年已培訓的180名見習機師為多。

國泰全新綜合課程今日開始在香港授課，首班共24名見習機師完成理論課堂後，預計於10月展開飛行訓練。

除了與理大合辦課程外，國泰今年亦會在阿德萊德按原 有課程為基礎開辦四班培訓課程，當中第一班 24 名學員將於4月下旬起在當地上課。

國泰航空早前有多班學員在2020年已經完成見習機師訓練，但因疫情而未能加入，國泰最新預計年內約有150 名該等見習機師畢業生會陸續加入國泰航空的團隊。

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