【新股IPO】華新水泥6655介紹形式上市 收市報13.8元 獲深交所納入深港通名單

華新水泥（06655）今日以介紹形式上市，首日掛牌股價開市報14.74元，低見11.2元，收市報13.8元，全日成交157萬股，涉資2,067萬元。

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深交所表示， 因華新水泥 在香港聯合交易所有限公司上市不適用價格穩定期機制，且相應 A 股上市滿 10 個交易日，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通股票名單發生調整併自今日起生效。

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華新水泥向聯交所上市委員會申請批准公司境外上市外資股(即7.35億股H股)上市及買賣，上市後所有已發行B股將轉換為H股，而H股將於主板上市。華新水泥會以一手100股進行買賣，獨家保薦人為申萬宏源香港。

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華新水泥已於上交所上市，今次在港交所上市將不會涉及發行或出售H股。華新水泥是一家綜合型建築材料企業，從事水泥、商品熟料、混凝土及骨料的生產與銷售以及經營環保、裝備製造、EPC工程及水泥基新型建築材料業務。目前生產的各類水泥產品主要以「華新堡壘」及「華新師傅」商標進行銷售。

截至2020年及2021年9月30日止9個月，經營收入為204.1億元人民幣及224.5億元人民幣；淨利潤為44.3億元人民幣及38.9億元人民幣。

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記者：張以正