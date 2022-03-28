【體育用品股】特步創辦人丁水波：中國由「金牌體育」轉為「生活體育」　專業跑步市場發展潛力大

內地除了國潮風，中央的全民健身計劃為中國體育用品行業帶來雙重利好，特步 （01368） 創辦人、主席兼行政總裁丁水波接受本報訪問時表示，中國體育由原來的「金牌體育」已發展成「生活體育」，大眾運動及專業跑步市場發展潛力巨大。

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成立逾20年的特步多年深根跑步領域，並建立起跑步生態圈。丁水波透露，自己本身愛跑步，而且「跑步非常簡單，一個人可以跑，幾萬個人可以參加馬拉松，可以在家裡跑，在跑步機上跑，可以去戶外公園跑，你什麼時間都可以跑，沒有受到場地的影響，所以中國的馬拉松快速發展，跑者迅速增加」。

跑圈近年出現兩大現象

集團過去贊助多場馬拉松賽事，丁水波提到，受疫情影響，跑步活動減少，但據集團的調查，跑者反而增加了20%，現在的跑者不再是為了比賽，而是變成生活的一部分，並發現跑步有年輕化的現象，也有更多女性參與。

隨生活質素提升，雖然中國與外國在體育用品的人均消費仍有大差距，但丁水波指，「現在消費者對衣服及鞋子不是穿破了才買，而是覺得好看、功能好就買」，對產品及服務同樣重視。因此，集團聚焦開大店，計劃今年新增200至300間店，當中一半為商場店，主要來自高端產品綫「XDNA」，因其價格較主品牌高30%至50%。然而，他強調，特步主要為大眾運動的定位不會改變，主力仍在三四綫市場。

至於特步兒童，超過6成以上的門店都是商場店，丁水波指，兒童業務的經營模式跟成人不一樣，父母為小孩買東西是有目的性，所以要有一個場境化，故特步兒童主要進駐商場及百貨公司。

內地電商發展蓬勃，成為重要的銷售渠道，除了天貓、京東等傳統電商平台，特步亦延伸到直播等新零售模式，期望到了2025年綫上銷售的佔比可達至40%。丁水波指，集團早於2009年已開始參加｢ 雙11」，主品牌的綫上銷售佔比已超過30%，形成了競爭優勢，而且，以前綫上銷售是「圖便宜」，現在已轉為「圖方便」，故近兩至三年綫上綫下產品款式及價格逐漸同步。

推內地首款跑步相關數碼藏品

日前特步於網上第七屆特步321跑步節暨新品雲發布會中推出內地首款數碼藏品「160X-Metaverse」，進軍虛擬領域。丁水波稱，集團秉承為消費者創造價值、以消費者需求作發展，虛擬產品是一種信仰及未來，集團將會發布更多數字產品。

特步除了有以「特步」品牌延伸的多條產品綫，也有K-swiss、Palladium、Saucony及Merrell四個國際品牌，丁水波形容特步現在已是全球性的多品牌企業，第六個五年計劃將會聚焦國際品牌的發展。

記者：袁諾曦

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