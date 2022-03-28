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【AAPL】蘋果據報削減iPhone SE第二季產量20%　需求未及預期

股市 14:29 2022/03/28

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【AAPL】蘋果據報削減iPhone SE第二季產量20%　需求未及預期

日經新聞引述報道，蘋果（Apple，美：AAPL）由於預計俄羅斯入侵烏克蘭、通脹持續影響消費意欲，擬在第二季削減Phone SE及AirPods的產量。報道引述多家蘋果供應商稱，蘋果認為需求弱於預期。

蘋果本月初第三代iPhone SE，但需求未及預期，最新規劃4月至6月間，降低目標產量200萬至300萬部。另外，蘋果據報也削減AirPods全年產量預測，減產逾1,000萬隻。

報道也指，蘋果也向供應商指示，減少原有iPhone 13系列產量，但主要反映銷售淡季而變動。

據市調機構Counterpoint，上代4G版iPhone SE 從2020年第二季發布至今，約佔iPhone 銷量約12%，而美國、日本為iPhone SE最大的兩個市場。

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