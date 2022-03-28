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【俄羅斯反制裁】俄羅斯實施反制裁？　瑞士鐘錶商Audemars Piguet被扣723萬貨品

商業 14:33 2022/03/28

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俄烏戰事仍在持續，各國為此對俄羅斯實施制裁。瑞士亦放棄過去中立的態度，加入制裁。但綜合外媒報道，俄羅斯日前就該項制裁，在莫斯科扣押了瑞士奢侈鐘錶商Audemars Piguet，價值70萬英鎊（約723萬港元）貨品。

根據俄羅斯公布的消息指，是次扣押該品牌貨品的原因，為觸犯了海關違法行為。Audemars Piguet對此沒有即時回覆查詢。但有瑞士外交部官員認為，此舉很大機會是針對制裁，所作出的反制裁行為。

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瑞士制裁俄羅斯　企業將面臨更多不確定性
瑞士外交部發言人表示，實施制裁和面對反制裁時，企業將面臨很多不確定性，瑞士駐莫斯科的大使館正與其他部門協調，以提供支援。

不過，瑞士外交部回覆Bloomberg的電郵查詢時指出：「大使館現時與位於俄羅斯的瑞士企業，維持非常密切的交流。」為了確保該些企業的員工安全，不能評論個別事件。

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歐洲大企難一刀切俄羅斯業務
根據瑞士鐘錶業聯合會的數據顯示，俄羅斯在 2021 年期間，為第 17 大瑞士鐘錶的出口市場，出口貨量達 2.6 億瑞士法郎（約22億港元）。

Audemars Piguet作為前三大獨立瑞士鐘錶品牌之一。早前亦已停止出口俄羅斯，暫停在該地的零售業務，並且在2月底關閉了位於莫斯科的兩家店舖。

【烏克蘭NFT】烏克蘭將開設NFT博物館　推出54個NFT記錄戰爭事件

然而，是次的事件反映，歐洲面向消費者的大型企業，要全面撤出俄羅斯，是具有挑戰性。倘若要離開俄羅斯，將有機會面臨有關部門的反控和扣押。

責任編輯：馬意文

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