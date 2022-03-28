【奧斯卡2022】威史密夫首奪影帝 台上衝突反成焦點

美國影壇年度盛事之一，奧斯卡頒獎典禮於香港時間周一（28日）舉行。大獎之一最佳男主角由賽前大熱，《王者世家》男主角韋史密夫。但與其首次獲得影帝殊榮相比，韋史密夫與頒獎人Chris Rock在台上的衝突更吸引觀眾。

【奧斯卡2022】Apple TV電影奪兩獎創紀錄 首串流平台奪最佳電影 【下一頁】

韋史密夫（Will Smith）憑在《王者世家》（King Richard）扮演網壇雙星莎蓮娜及維納絲（Serena and Venus Williams）父親，獲提名最佳男主角。在頒獎禮上，作風向來大膽的頒獎人Chris Rock突然在台上，開韋史密夫妻子Pinkett-Smith因病脫髮的玩笑。

此時韋史密夫走上台，並揮手作勢掌摑Chris Rock，現場傳出一下拍打聲，陷入一片沉寂。韋史密夫下台後，繼續對Chris Rock叫囂，爆粗要求對方不要再提及自己妻子。雖然不知兩人在台上是橋段或是即興演出，有在場記者聲稱，韋史密夫有拭淚，另一名影帝Denzel Washington亦有安慰夫妻二人。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【奧斯卡2022】女主持嘲里安納度關心環保 幫後生女留下更好地球（有片） 【下一頁】

其後，韋史密夫奪得奧斯卡影帝殊榮，上台領獎發表感言時，不止激動落淚感謝電影相關人士及家人，亦因與Chris Rock的衝突向在場其他入圍者人士及主辦方致歉。

據悉，今次非Chris Rock首次在奧斯卡對Pinkett-Smith開玩笑。早於2016年，當時身為主持人的Chris Rock已對Pinkett-Smith開玩笑，用以批判奧斯卡入圍者欠缺多元性。

奧斯卡主辦方在頒獎禮後發出聲明，強調絕不會寬恕任何暴力行為。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培