【職業規劃】5大熱門專業認證課程　項目管理最受歡迎

專業技能培訓課程可助在職及求職人士發展專業技能，報讀人士增加行業專業知識，完成課程後更會可獲發專業技能資格證書，對職場發展會有幫助。據《womansera》報告表示，下列5個為現時熱門的專業認證課程，或可供在職及求職人士進行職業規劃。

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1.項目管理：報告表示，項目管理是現時市場上需求最大，最熱門的專業資格，報讀相關課程更可適用於不同行業，課程內容包括專業市場市析，可助企業管理人了解如何利用專業知識及業務發展的趨勢。

2.家庭與個人護理：疫情帶動市民對健康的認知，報告預計在未來幾年，家庭與個人護理職位需求將大幅增加，該專業護理課程技能包括：藥物管理、身體檢查、血壓度量、心跳及體溫數據檢查及分析，而護理相關課程並非只提供給醫護在職人士報讀，完成護理認可資格後，亦能夠於家庭護理機構任職。

3.業務分析師：業務分析師認證課程內容是對企業現時所提供的服務或產品進行分析，提供更佳的運營方式及策略，透過對企業的宏觀分析，以提升營運效率。報告建議，具業務分析認可資格專業人士，求職時可詳細描述，讓僱主能夠了解該認可資格可幫助企業發展業務，增加受聘機會。

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4.醫護及緊急醫療人員：疫情期間對醫護人員有極大需求，報告預計於未來幾年，醫護行業職位將增加50%，而且薪酬也有較大升幅，針對醫護相關認可資格的課程需求日增。惟大多醫療專業認可課程只提供醫療在職及註冊醫護人員報讀。

5.健身教練：疫情期間減少外出及長時間在家工作，抗疫疲勞令不少市民運動需求增加。報告表示，近期該領域的職位空缺增四成，具備健身教練認可資格可成為健身教練，於健身房、娛樂中心、瑜伽中心、健身俱樂部，甚至醫療診所工作。

責任編輯：向頌勤

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