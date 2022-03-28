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【烏克蘭戰爭】俄軍撤離切爾諾貝爾核電站鄰近城鎮

環球政治 14:13 2022/03/28

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俄軍早前宣布調整作戰重點，放棄重點攻打烏克蘭首都基輔。烏克蘭鄰近切爾諾貝爾核電站的城鎮Slavutych早前遭俄軍佔領，但當地政府周一透露俄軍已撤離當地。

波蘭前高官指俄佔領加里寧格勒「其實係波蘭領土」 【下一頁】

Slavutych約有2.5萬人口，在俄烏開戰早期，俄軍已經率先佔領鄰近的切爾諾貝爾（Chernobyl）核電站。俄軍於上周六（26日）更佔領Slavutych，及俘虜該市市長Yuri Fomichev。

當地民眾在市中心示威要求俄軍釋放市長，俄軍一度出動閃光彈等武器於市中心驅逐平民，但未能成功阻止民眾示威。俄軍最終於上周六下午釋放市長。

據悉，俄軍與當地達成一項協議，只要當地人民將武器交出以及讓烏克蘭軍撤出，俄軍也同意撤出該市。但俄軍會在城外保留一個軍事檢查站。

市長於當地周一早上透露，俄軍在完成勘測任務後已經按照上述協議內容撤離Slavutych，證實市內已經沒有任何俄軍停留。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（GSAFU）上周六發聲明，指有部分俄軍已撤離烏克蘭並進入白俄羅斯。GSAFU稱俄軍是將這部分兵力調動至切爾諾貝爾地區，然後再進入白俄羅斯。

但GSAFU指這批已撤離部隊仍有機會重返烏克蘭，支援俄軍包圍烏克蘭首都基輔的計劃。

【烏克蘭戰爭】拜登言論未得盟友支持 英官：俄民眾決定掌權者 【下一頁】

與此同時，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）周日（27日）批評，俄羅斯正試圖將切爾諾貝爾核電站設施軍事化。

韋列舒克聲稱俄軍正在運送大量陳舊且維護不善的武器，質疑俄軍行動或會損壞切爾諾貝爾核電站內失事的4號核反應堆周圍建造的安全殼。她更批評俄軍正阻止消防員控制當地的火勢。

她表示俄軍的行為不負責任和不專業，對烏克蘭人民及數億歐洲人構成了非常嚴重的威脅。她要求聯合國安理會立即採取措施，使切爾諾貝利核電站周圍禁區去除軍事化，並派員消除俄軍行動導致切爾諾貝爾核災再次發生的風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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