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【Dyson】Dyson首個穿戴式空氣淨化裝置　具聽歌、阻擋細菌功能

科技 13:01 2022/03/30

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考慮到室外用途及個人化使用，Dyson即將推出空氣淨化耳機Dyson Zone。（Dyson資料圖片）

空氣污染是全球面對的問題，甚至影響人類健康。一直以來，Dyson推出不少具空氣淨化功能的家電。考慮到室外用途及個人化使用，Dyson即將推出的「Dyson Zone」，為旗下首個穿戴式空氣淨化裝置，預計將於本年秋季起發售，發布時間及銷售詳情仍待Dyson公布。

Dyson Zone耳罩內的壓縮器通過雙層濾網抽取空氣，而帶有負電荷的靜電濾網，可捕捉致敏源等微細粒子，以及來自剎車、工業燃燒和建築等的顆粒，而加入鉀的碳濾網可捕捉二氧化氮和二氧化硫等城市空氣污染。壓縮器再將潔淨空氣沿著非接觸式面罩，引導至佩戴者的鼻和口。

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至於非接觸式面罩方面，具有彈性，能夠符合不同人的臉型。面罩的幾何形狀與回流引導，加上中央織網能吹放兩股氣流，確保從濾網離開的潔淨空氣，不受側風影響而送至口和鼻中。

Dyson Zone擁有4種空氣淨化模式，分別是低、中、高和自動。裝置內置的加速計偵測，會因應佩戴者不同程度的活動而自動調節淨化速度，配合佩戴者的呼吸頻率。

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考慮到新冠疫情持續，各國紛紛推行口罩令，Dyson Zone附送社區面罩附件，可供佩戴者在需要社區面部覆蓋的情景下使用。另外亦有附送FFP2面罩附件，讓用戶自行加配以阻擋細菌。

具備3種主動降噪功能

Dyson Zone具備主動降噪系統，裝置的被動式衰減、主動式降噪、麥克風陣列，可減少環境噪音和摩打聲音。Dyson Zone的耳墊及泡棉頭帶，包覆耳朵時會增加接觸點的大小，抵抗城市噪音。Dyson Zone設有3種主動降噪模式，分別是最高級別的隔絕模式、自動關閉空氣淨化及加強對話語音的對話模式、通透模式。

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責任編輯：吳嘉雯

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