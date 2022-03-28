【另起爐灶】馬斯克不滿Twitter違反言論自由 考慮自行創立社交媒體平台

全球首富及Tesla行政總裁馬斯克，是社交媒體推特（Twitter，美：TWTR）的活躍用戶，經常在此分享各種資訊，從個人觀點、公司消息到網絡熱話都有，其言論影響力之大，甚至有能力左右股市及加密貨幣的走勢。不過，他近日卻表示正在「認真思考」，創立一個全新的社交媒體平台。

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事源有Twitter用戶詢問馬斯克，「你是否會考慮建立一個全新的社交媒體平台？一個由開源算法組成、一個將言論自由和遵守言論自由放在首位、一個非常少政治宣傳的平台。我認為這樣的平台是我們需要的。」

馬斯克於是在推特發起投票，表示「言論自由對民主的運作至關重要」，並詢問網民「你是否相信推特嚴格遵守此一原則？」他更在留言強調「這次民意調查的結果將很重要，請謹慎投票。」

結果顯示多達7成人答「沒有」。他及後再發出提問：「是否需要新的平台？」他指出「鑑於Twitter實際上是個公共空間，不遵守言論自由原則是從根本上破壞了民主。我們應該做什麼？」

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據《彭博》報道，美國證券交易委員會（SEC）上周對一名法官表示，即使法院駁回了他在2018年與SEC達成的協議，馬斯克關於特斯拉的推文，仍將是政府調查的有效主題。 馬斯克則正在尋求結束SEC對其推文的監督，聲稱該協議被用來「踐踏」他的言論自由權利。他還要求法院阻止SEC發出與推文事件相關文件的傳票。

美國前總統特朗普，去年便因美國國會山莊騷亂事件被Twitter停用個人賬號。特朗普旗下的特朗普媒體與科技集團（TMTG），於今年2月21日推出社交平台《TRUTH Social》，現時已於蘋果App Store上架，暫時只向美國及加拿大地區的用戶開放。

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責任編輯：嚴浩文