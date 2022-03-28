【名家看法】海通王勝祖：加息促資金續流向美元資產　儲局將更關注債息收益率曲綫管理

美國正式步入加息周期，海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖表示，現時加息為未來貨幣政策預留足夠空間，「由於通脹令儲局提前加息，債息收益率曲綫管理變得尤其重要」。在加息背景下，料資金將持續流入美元資產，估計美股全年有低單位數增幅，投資傾向價值股。

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「只要是加息，對新興市場或美國以外的市場一定有擾動，首先選擇仍然是美股及美元資產，因為美元是全球儲備貨幣，加息會導致全球的美元資金回流。我們應順勢而為，看錢的流向決定投資，今年全年餘下的時間也是如此。」

他對美股及發達市場的股票仍然謹慎樂觀，但目前更擔心中國經濟的意外放緩，內地防疫措施收緊是由3月左右開始，即會拖累第一季至第二季的經濟走勢，一旦出現放緩，對美股而言是負面因素，因為標指數約有三之一的營收來自美國以外的市場。

加息有助通脹預期管理

儲局3月議息一如預期加息25點子，王勝祖稱，「現在加息是貨幣政策的正常化，為了應對未來可能的經濟放緩或衰退，屬非常必要的措施」，若果儲局基於烏克蘭危機而沒有加息，市場會憂慮日後加息會否更急及更快。他提到，核心通脹仍高企，進一步印證了現時加息的決定，因有助通脹預期控制，「從政策者的角度來看，更重要是進行預期管理」。

他又指，今年若果沒有Omicron疫情及烏克蘭戰爭，儲局有機會在某一次加息50點子，但考慮到全球擔憂中國經濟放緩及中國疫情對供應鏈的影響感到擔憂，故目前不認為出現加息50點子的情況。

美國5年期及10年期債息倒掛，最新5年期及30年期債息亦自2006年以來出現倒掛，市場對經濟衰退憂慮升溫，王勝祖認為這是技術性的現象，無須過分擔心 ，但債息收益率曲綫管理已變得重要，加息令短端利率上升較快，長端會上得較慢，或會先減少購買長端債券，使債格向下，收益率走上，使其不致於扁平化。

記者：袁諾曦

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