【奧斯卡2022】Apple TV《CODA》連中三元 串流平台首獲最佳電影

第94屆奧斯卡頒獎典禮如期在美國舉行，得獎名單已成埃落定。聽障男星Troy Kotsur憑藉電影《心之旋律》表現，奪得奧斯卡最佳男配角一獎，成奧斯卡史上第一位獲獎聽障男演員。《心之旋律》亦奪得最佳電影及最佳改編劇本獎，而發行的Apple TV+更成首個奪得最佳電影的串流平台。

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現年53歲美國男星Troy Kotsur在《心之旋律》（《Coda》）中飾演漁夫Frank Rossi一角，是女主角Ruby Rossi的聾啞人父親。Troy Kotsur憑藉電影中出色表現，繼Marlee Matlin在1987年憑藉《Children of a Lesser God》封后後，成奧斯卡史上第二個獲獎聽障演員。巧合的是，Marlee Matlin亦在電影中，飾演Troy Kotsur妻子Jackie Rossi一角。

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Troy Kotsur得獎後用手語致詞表示，不敢相信自己獲獎。他感謝聾人劇院給予機會發展其演員事業，還特別提及他的父親。Troy Kotsur表示，父親出車禍後脖子以下癱瘓，但自己從父親身上獲益良多，並指父親是自己永遠的英雄，會永遠愛他。Troy Kotsur已憑《心之旋律》獲得多個獎項，包括 有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）最佳男配角等，更獲得白宮邀請到訪。

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《心之旋律》翻拍自2014年法國電影《La Famille Bélier》，劇本由作家Sian Heder改編，並由她執導。內容講述聽障夫婦的女兒作為唯一聽力正常的家庭成員，努力平衡家庭義務及其對音樂的熱愛經歷。電影在今次共收獲3個獎項，兩項更是寫下新紀錄。

電影由Apple TV+發行，令平台成首個獲獎串流平台。自Amazon Studio發行電影《Manchester by the Sea》在2017年首獲提名而來，串流平台工作室一直不斷發展。疫情下戲院關閉更加速串流平台發展，是次獲得最佳電影提名的10部電影中，8部在頒獎禮舉行數周前已能在平台上觀看。外媒NPR分析，隨著Apple+等製片廠獲得榮譽越來愈多，反應電影業進入新階段，未來不再依賴實體電影院。

受新冠肺炎疫情影響，美國各地電影院關閉，奧斯卡宣布修改規則，首次允許串流平台上映的電影參賽。但2018年時，Netflix發行的電影《羅馬》（ROMA）需先安排在部分院線上映，才符合參賽資格。

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責任編輯：李俊儀