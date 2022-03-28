【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新    傳送媒體檔案上限擴大至2GB

▲ WhatsApp近日正測試擴大傳送媒體檔案的上限，由以往的100MB限制，大增至2GB。（法新社）

WhatsApp正式版推出新功能前，都會向部分用戶透過Beta版進行測試，以確保新功能已解決所有可能出現的錯誤。據外媒《WABetaInfo》報道，WhatsApp近日正測試擴大傳送媒體檔案的上限，由以往的100MB限制，大增至2GB。

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隨著智能手機的拍攝功能提升，其產生的照片和影片質量將更高，其檔案大小也會隨之增加。因此WhatsApp正進行測試以擴大分享媒體檔案的大小上限，方便用戶能傳送更大的檔案。這次測試版與之前測試版2.22.8.5、2.22.8.6和2.22.8.7，以及iOS兼容，惟暫時只向部分南美用戶開放。

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該報道提到，如果WhatsApp的媒體檔案限制在測試後廣泛推廣，將可能導致其他公司如Google和Twitter等，重新考慮自家軟件傳送檔案的大小限制。現時Gmail將檔案大小限制在25MB，而Twitter則允許不多於1GB的檔案。

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責任編輯：陳卓賢