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【新股改革】上市公司商會建議新設科技板、梁嘉彰：免肥水留入別人田　認GEM問題多難改看法

股市 13:08 2022/03/28

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【新股改革】上市公司商會建議新設科技板、梁嘉彰：免肥水留入別人田　認GEM問題多難改看法

《財政預算案2022》預告證監會、港交所 （00388） 正研究容許未有盈利或收入的「先進技術且具規模」企業上市。香港上市公司商會主席梁嘉彰接受本報訪問時稱，上海科創板已吸納不少未盈利企業上市，香港有需要考慮設「科技板」，採用披露為本監管方式，吸引中港科技企業上市，免「肥水留入別人田」。

她指出，內地科創板近年已吸引數以百計半導體、軟件即服務（SaaS）、機械人（Robotics）等未盈利企業上市，「只是這些公司不如電動車易接觸，較難察覺」。

梁嘉彰分析，至少3大原因令香港需擴大上市機制，包括（1）中美關係難有突破，中國加快自主科技研發（2）A股科創板吸引未盈利企業上市、（3）大型投資機構愈趨傾向投資較年輕的企業，傳統上市機制需要「往早期行」。

梁嘉彰：主板難脫「舊思維」　GEM服務對象令人疑惑

建議新設科技板，而非循現有主板或GEM（前稱創業板），梁嘉彰解釋，主板和GEM都有各自限制，主板側重較成熟公司，監管也易「舊思維套在新行業」，如重用市盈率來評估。

GEM所面對問題「根深蒂固」，前數年亂象令人質疑GEM服務的是「需上市的公司或炒作的人」，難以吸引機構投資者參與，新設科技板「有好些的開始」。

梁嘉彰訪問全文、上市商會建議，可見【下一頁】

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【財政預算案2022】港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市　證監：初步研究、限於重資本投入行業

記者：麥德銘

港股 IPO 創業板 科創板 財政預算案 香港上市公司 香港交易及結算所有限公司 證監會

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