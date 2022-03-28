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【奧斯卡2022】女主持嘲里安納度關心環保 幫後生女留下更好地球（有片）

環球社會熱點 13:13 2022/03/28

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第94屆奧斯卡頒獎禮於香港時間周一（28日）舉行，3位女主持如常以輕鬆形式發表開幕致詞，主持人之一的Amy Schumer趁機嘲笑《Don’t Look Up》男主角里安納度，笑指關心環保議題的里安納度，會為歷任女友留下更美好的地球，直指里安納度只愛年輕女性。

疑報復瑞士制裁 俄扣押逾700萬愛彼錶 【下一頁】

今年奧斯卡頒獎禮首度由三位女性包括Regina Hall、Wanda Sykes及Amy Schumer擔任主持，三人致開幕詞後，Amy Schumer在台上獨自發言。她提及由里安納度（Leonardo DiCaprio ）與好友珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演、講述地球面臨毁滅的Netflix電影《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）。

雖然里安納度沒有出席今屆奧斯卡，但Schumer特意讚揚里安納度致力應對氣候變化，更為其歷任女友留下更潔淨及綠化的地球，即引來全場大笑，Schumer甚至補充解釋：

 

因為佢老啦，但女友咁後生，你慬的。

Because he’s older， and they’re younger. You get it.

女主持Amy Schumer抽水片

全球首富另有他人？ 馬斯克稱有人比佢更有錢 【下一頁】

本月初英國電影學院獎頒獎典禮，主持Rebel Wilson頒獎予20歲女星Emilia Jones時亦「抽水」里安納度，稱

我會為里安納度覺得最有吸引力的人頒獎，佢最鍾意後生女。

I’ll give you the award for the person in the crowd Leonardo DiCaprio would find most attractive... He does like them young.

有外媒統計里安納度歷任女友，幾乎全數都是20多歲，與47歲的他最少相差十多年。里安納度現時與24歲模特兒Camila Morrone拍拖接近5年，雙方年輕相差23歲。

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責任編輯：郭麗明

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