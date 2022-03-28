▲ 【最強蘋果分析師】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭陣列尺寸再增大 因升級至4800萬像攝影系統

手機愈來愈重視拍照攝影功能，號稱「最強蘋果分析師」的天風證券蘋果分析師郭明錤表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的後置鏡頭陣列的尺寸繼續增大，這是由於全新的4800萬像素寬幅鏡頭系統。

郭明錤在社交媒體回應Max Weinbach最近分享的iPhone 14 Pro洩露示意圖。該示意圖顯示，iPhone 14 Pro機型的後置鏡頭模組將增加約5%，從寬度35.01毫米增加到36.73毫米，高度36.24毫米增加到38.21毫米。凸起本身也將進一步加厚了設備的厚度，從iPhone 13 Pro的3.6毫米增加到4.17毫米。

郭明錤提到，鏡頭凸起更大、更突出的主要原因是由於後置攝像頭升級到4800萬像素。他補充說，iPhone的接觸式圖像傳感器（CIS）的對角線長度將隨著躍升至4800萬像素而增加到25%至35%。同樣，相機鏡頭系統的高度也將增加5%至10%。

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