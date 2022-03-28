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【美股期貨】道指期貨跌85點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

股市 12:53 2022/03/28

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌85點，納指期貨跌55點或0.4%。本周外圍聚焦3月非農就業數據、2月PCE數據，以及儲局官員講話。美國今日將會公布2月零售庫存、3月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據　儲局官員將輪流講話　美國據報考慮釋放石油儲備

即市走勢：

【12：39】道指期貨跌85點，報34775點；標指期貨跌11點，報4531點；納指期貨跌55點或0.4%，報14698點。

【10：51】【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天　並已通知工人和供應商

【10：20】【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位　以太幣同升至近3300美元

【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。

即睇美股收市： 

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】 

**業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署**

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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