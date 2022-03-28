【美股期貨】道指期貨升25點 納指期貨跌0.2%（不斷更新）
股市 16:56 2022/03/28
美股期貨周一表現分化，道指期貨升25點，納指期貨跌0.2%。本周外圍聚焦3月非農就業數據、2月PCE數據，以及儲局官員講話。美國今日將會公布2月零售庫存、3月達拉斯聯儲製造企業活動指數。
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焦點新聞：
【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據 儲局官員將輪流講話 美國據報考慮釋放石油儲備
即市走勢：
【16：55】道指期貨升25點，納指期貨跌0.2%。
【12：39】道指期貨跌85點，報34775點；標指期貨跌11點，報4531點；納指期貨跌55點或0.4%，報14698點。
【10：51】【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天 並已通知工人和供應商
【10：20】【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位 以太幣同升至近3300美元
【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。
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責任編輯：梁浩碩