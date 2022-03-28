【美股期貨】油價跌逾4%　Tesla重上1070美元　道指期貨反覆（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一向好，Tesla（美：TSLA）宣布將於年度股東大會上，要求股東就拆股進行投票，股價盤前曾升逾6%，重越1070美元。

內地控制疫情的封城情況，再度引發環球對經濟增長的憂慮，減低對原油的需求，油價急瀉4%，布蘭特期油退守110關，紐約期油處108美元水平。

油價下跌，通脹壓力紓緩，美債息隨即偏軟。

美股期貨走勢反覆，道指期貨升6點。

本周外圍聚焦3月非農就業數據、2月PCE數據，以及儲局官員講話。美國今日將會公布2月零售庫存、3月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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*美國聯儲局有條件轉鷹？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據 儲局官員將輪流講話 美國據報考慮釋放石油儲備

即市走勢：

【20：42】內地控制疫情的封城情況，再度引發環球對經濟增長的憂慮，減低對原油的需求，油價急瀉4%，布蘭特期油退守110關，紐約期油處108美元水平。

【20：40】美股期貨走勢反覆，道指期貨升6點。

【19：47】道指期貨升69點，納指期貨升逾0.2%，標指期貨升逾0.2%。

【16：55】道指期貨升25點，納指期貨跌0.2%。

【12：39】道指期貨跌85點，報34775點；標指期貨跌11點，報4531點；納指期貨跌55點或0.4%，報14698點。

【10：51】【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天 並已通知工人和供應商

【10：20】【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位 以太幣同升至近3300美元

【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩