【美股收市】聚焦美債息倒掛 道指先挫後升94點 納指漲1.3%

聯儲局鷹派預期濃厚，美國5年與30年期美債息一度出現倒掛，為2006年以來首次，加劇市場對經濟衰退的擔憂 ; 供需緊張顯現緩解跡象，油價重挫逾6%。美股先挫後揚，道指一度挫逾300點，中段轉漲，納指彈逾1.3%。

道指收市升94點，報34955點；標指升32點，報4575點；納指升185點，報14354點。

Tesla（美：TSLA）計劃在兩年內進行第二次拆股，股價漲8.03%。蘋果（美：AAPL）股價漲0.5%，《日經新聞》引述報道，蘋果擬在第二季削減iPhone SE目標產量200萬至300萬部，並削減AirPods全年產量預測，以及減產1,000萬組。

本周外圍聚焦3月非農就業數據、2月PCE數據，以及儲局官員講話。

OPEC+暗示不會加快增產，阿聯酋稱與俄羅斯合作關係穩固

紐約期油和布蘭特期油收市分別挫6.09%和6.77%，報105.96美元及112.48美元。OPEC+暗示，盡管俄烏衝突令市場面臨數十年來最大動盪，但他們仍然認為沒有必要調整石油供應計劃。阿聯酋能源大臣Suhail Al-Mazrouei表示，阿聯酋與俄羅斯的合作關係依然穩固，「俄羅斯是OPEC +的重要成員，很可能會繼續留在OPEC。這是我們需要的一個聯盟。」多位代表私下表示，他們預計OPEC+將堅持他們的長期計劃，並在周四開會時再次批准溫和增產。

如果不做任何調整，OPEC+將批准5月份日增產43萬桶。由於許多成員國在過去幾個月中難以完全履行增產承諾，加之全球需求從疫情中反彈，這一決定可能會導致市場供應進一步收緊，加劇通脹壓力。

美國10年債息由2.547厘的3年高位回落，低見2.416厘；美滙指數升0.44%至99.22，日圓一度大跌2.49%至125.09兌每美元。

市場仍然關注俄烏緊張局勢的發展。烏俄新一輪談判將於周二，在土耳其全面恢復。經過一個多月的戰鬥後，雙方在可能達成的停火協議的條款上仍存在巨大分歧。

白宮周一發表聲明，就拜登關於「這個人（普京）不能繼續掌權」的言論作出澄清，稱拜登原意並非是尋求俄羅斯政權更替。

佩斯科夫：俄羅斯不會無償提供天然氣

針對天然氣結算方案，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當地時間3月28日說，俄羅斯已著手擬定天然氣出口的盧布結算方案，如果歐洲國家拒絶以盧布支付，俄方將適時作出回應。佩斯科夫說，可以明確的是，俄羅斯不會無償提供天然氣。在目前的情況下，俄羅斯不可能也不適合對歐洲客戶做慈善。

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*美國聯儲局有條件轉鷹？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據 儲局官員將輪流講話 美國據報考慮釋放石油儲備

即市走勢：

【01：23】據衛星新聞，俄羅斯駐歐盟大使表示，不排除俄羅斯的能源供應狀況，可能會導致一些歐洲國家的政府危機。

【01：06】俄烏新一輪談判前，土方將與雙方分別舉行會談

土耳其外交部宣布，俄烏新一輪面對面談判，將於當地時間29日在土耳其伊斯坦布爾舉行。28日，土耳其總統埃爾多安也表示，土耳其為和平做出最大努力，並透露在29日談判前，土方將分別與雙方代表團舉行簡短會議。埃爾多安表示，近期他持續與俄烏領導人保持電話溝通，目前溝通繼續朝著積極的方向發展。

【01：04】美國財政部表示，將對跨國公司實施新的低稅利潤規定，實施15%的全球最低公司稅。

【00：49】拉脫維亞計劃針對俄羅斯民眾結束「黃金簽證」政策。

【00：48】烏克蘭總統澤連斯基與英國首相約翰遜舉行會談

烏克蘭總統澤連斯基當地時間3月28日在社交媒體上表示，他與英國首相約翰遜舉行會談。雙方討論加強對俄羅斯的制裁，以及兩國國防合作等問題。

【00：48】道指跌222點，跌幅為0.64%，報34638點；納指跌22點，跌幅為0.16%，報14146點；標指跌19點，跌幅為0.42%，報4523點。

【00：46】歐洲股市收市升跌不一，法德股升英股跌

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報454.17點

英國富時100指數收跌0.14%，報7473點

法國CAC40指數收漲0.54%，報6589點

德國DAX30指數收漲0.78%，報14417點

【00：46】德國財長林德納：如果俄羅斯準備報復G7針對盧布的立場，德國做好了準備

【00：44】美股光伏太陽能板塊下挫，晶科能源(美：JKS)跌近6%，阿特斯太陽能(美：CISQ)跌5.6%，大全新能源(美：DQ)跌超3%。

【00：29】英國央行：英國經濟增長將因50年來最大能源價格衝擊放緩

英國英格蘭銀行（英國央行）行長貝利表示，受50年以來最大規模的能源價格衝擊影響，英國經濟增長將放緩。他指出，隨著天然氣、電力、其他物資及服務的價格飈升，有迹象表明消費者和企業在生活成本緊縮的沉重壓力下已經放緩了需求。有業內機構分析，在4月1日英國天然氣和電費大幅上漲後，春季英國的通脹率可能達到8%，再加上俄烏衝突引發全球能源價格高漲，預計在2022年晚些時候，英國的通脹率或將接近10%。

【00：11】美股區塊鏈概念股走高，Riot Blockchain漲7%，Coinbase漲6.6%，Marathon Digital漲6%，嘉楠科技漲逾4%。

【23：59】俄外長拉夫羅夫本周將訪問印度，重點談貿易及支付方式

俄羅斯外長拉夫羅夫計劃於本周訪問印度。此次俄外長訪印度，預計將集中在俄烏衝突的戰略問題上，另外有關出售俄羅斯石油、支付機制、武器供應等問題都將是討論的內容。據多家印度媒體3月28日報道，莫迪政府上周在議會表示，印度正在考慮以優惠價購入俄羅斯石油，目前由印度財政部牽頭的跨部門小組，正在調研西方制裁下印俄兩國貿易支付問題。

【23：55】阿聯酋能源部長表示，對油價升高感到不滿，但指不能讓市場供過於求；只有OPEC+成員國達成一致，才能以一種有節制的方式提高石油產量。

【23：42】聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，表示國際原子能機構將在未來數日，就烏克蘭危機發表一系列倡議。

【23：42】烏克蘭總統澤連斯基與意大利總理德拉吉通電話

烏克蘭總統澤連斯基與意大利總理德拉吉通電話。澤連斯基感謝意大利提供的國防和人道主義援助，並對意大利願意加入為烏克蘭建立安全保障體系表示讚賞。意總理德拉吉稱，意大利堅定地致力於尋求烏克蘭危機持久的解決方案。

【23：25】俄烏談判雙方代表團將於29日10時30分，在土耳其總統府舉行閉門談判

土耳其外交部當地時間28日發布聲明稱，俄烏代表團將於當地時間29日上午10時30分，在土耳其總統府伊斯坦布爾辦公區舉行閉門談判。

【22：10】道指跌逾百點，納指升0.5%。

【21：46】G7拒絶以盧布購買俄羅斯天然氣， 俄議員發出警告

綜合俄新社、美聯社28日報道，德國能源部長阿爾特邁爾表示，七國集團（G7）拒絶以盧布支付俄羅斯的天然氣等能源資源。俄羅斯聯邦委員會（議會上院）經濟政策委員會副主席阿布拉莫夫對此回應稱，G7拒絶以盧布購買俄羅斯天然氣，這肯定會導致天然氣供應中斷。俄羅斯不能免費供應天然氣。

【21：30】美股開市，道指跌76點，納指升0.1%，標指跌5點。

【20：42】內地控制疫情的封城情況，再度引發環球對經濟增長的憂慮，減低對原油的需求，油價急瀉4%，布蘭特期油退守110關，紐約期油處108美元水平。

【20：40】美股期貨走勢反覆，道指期貨升6點。

【19：47】道指期貨升69點，納指期貨升逾0.2%，標指期貨升逾0.2%。

【16：55】道指期貨升25點，納指期貨跌0.2%。

【12：39】道指期貨跌85點，報34775點；標指期貨跌11點，報4531點；納指期貨跌55點或0.4%，報14698點。

【10：51】【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天 並已通知工人和供應商

【10：20】【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位 以太幣同升至近3300美元

【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。

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責任編輯：梁浩碩