【美股市況】通脹指標再創40年高　道指跌逾百點　納指跌0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局青睞的通脹指標、美國2月核心PCE物價指數按年升5.4%，創近40年最大漲幅，美股三大指數低開。白宮表示，美國將每天額外釋放100萬桶石油，持續六個月，油價跌幅收窄至不足5%。

OPEC+會議12分鐘結束，堅持原有計劃，即逐步增加產量的安排，4月並無額外增產，亦沒有討論影響全球大宗商品市場的最主要問題，由於OPEC+拒絕捲入該組織主要成員國俄羅斯軍事行動，石油消費國不得不自行應對局勢。5月則增產43.2萬桶。

俄烏局勢方面，意大利總理德拉吉表示，普京對他表示，目前在烏克蘭停火的條件還不成熟，普京也不打算現在和澤連斯基會面。另外，普京表示，非友好國家公司須在俄羅斯銀行開設盧布賬號支付天然氣款項。俄外交部又指，作為回應措施，俄羅斯將歐盟領導層人員列入黑名單。

重點數據方面，美國2月個人消費開支物價指數按月上升0.6%，按年上升6.4%，同符預期。2月核心個人消費開支物價指數按月上升0.4%，符合市場預期，指數按年上升5.4%，遜預期的5.5%。

另外，美國2月個人收入按月升0.5%，符預期，個人開支按月上升0.2%，遜預期的0.5%。上周首次申領失業救濟金人數回升至20.2萬人，差過預期的19.6萬人。

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即市走勢：

【23：24】道指跌118點，納指跌逾0.2%，標指跌近0.2%。

【22：12】道指跌200點，納指跌0.4%，標指跌近0.4%。

【21：31】美股低開，道指跌116點，納指跌2點，標指跌8點或0.2%。

【21：08】OPEC+會議12分鐘結束，堅持原有計劃，即逐步增加產量的安排，並無額外增產，亦沒有討論影響全球大宗商品市場的最主要問題，由於OPEC+拒絕捲入該組織主要成員國俄羅斯軍事行動，石油消費國不得不自行應對局勢。

【20：40】道指期貨跌27點，納指期貨升0.2%。

【20：30】意大利總理德拉吉表示，普京對他表示，目前在烏克蘭停火的條件還不成熟，普京也不打算現在和澤連斯基會面。

【20：00】道指期貨跌14點，納指期貨升0.3%。

【17：21】道指期貨升11點，納指期貨升0.5%。

【13：00】道指期貨升31點，報35260點；標指期貨升9點，報4612點，納指期貨升70點或0.5%，報15141點。

【12：10】【烏克蘭戰爭】俄羅斯股市的沽空禁令周四解除 外資買賣俄股仍受限

【10：59】【AAPL】蘋果正研發自家支付系統的處理技術及基建設施 以減低對目前使用的金融系統的倚賴

【10：54】【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途 SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）

【08：40】【國際油價】據報美國考慮再度釋放戰略原油儲備、總規模可能高達1.8億桶 油價急跌5%

==以下3月30日（周三）股市==

俄烏和談膠着，烏指俄增兵，北約也對俄承諾縮減軍事行動持懷疑態度，市場對兩國達和平協議的樂觀情緒下降，美股回吐，油價急彈。俄總統新聞秘書佩斯科夫昨指，以盧布支付天然氣的新方案將按時執行，支付機制的細節將於3月31日公布 ； 路透引述消息稱，俄將按官方滙率折算為盧布支付。

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道指收市跌65點，報35228點；標指跌29點，報4602點；納指跌177點或1.2%，報14442點。市場評估俄烏戰爭前景，並預計OPEC+本周將拒絕擴大增產力度，紐約期油反彈2.92%，報107.28美元。

歐股個別發展，法、德股市分別回吐0.74%及1.45%，英股升0.55%。

北約猜測俄羅斯縮減軍事行動的承諾，僅是戰術轉變。谷歌稱，俄羅斯黑客近期試圖入侵北約及部分東歐國家的軍事單位系統。

烏克蘭總統澤連斯基指，俄羅斯正向烏克蘭增兵。「戰爭還在繼續。俄羅斯正在向我們的領土上部署新的部隊，企圖繼續摧毀我們，」 烏克蘭總統澤連斯基向挪威議會發表講話時說：「我們必須採取更多行動來制止這場戰爭，首先是、最重要的就是武器。」

另一方面，外電引述俄羅斯首席談判代表梅津斯基指，烏克蘭在伊斯坦布爾會晤中提出的建議表明該國準備滿足莫斯科的要求。

美國3月私人企業新增職位45.5萬個，大致符預期的45萬個，但低於2月向上修正的48.6萬個。

外電報道，俄羅斯據稱仍將計劃用美元，向外國投資者兌付即將於下周到期的20億美元債券，俄財政部周二用本幣盧布實施回購，以確保俄羅斯境內投資者獲得兌付。

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即市走勢：

【01：11】俄羅斯央行聲明：莫斯科交易所周四的股票交易，將持續到當地時間下午18：50。

【01：07】美國對伊朗實施新的制裁

當地時間30日，美國財政部在其網站上發表聲明，宣佈對伊朗施加新的制裁。據伊朗媒體報道，此次美國制裁的目標是名為穆罕默德·阿里·侯賽尼的伊朗人，以及他所管理的四家公司。聲明表示，這些公司向伊朗導彈計劃提供服務和援助，並與伊朗伊斯蘭革命衛隊存在聯繫，因此受到制裁。截至發稿，伊朗官方暫無回應。

【01：05】德國政府發言人：普京告訴德國總理朔爾茨，將可以繼續以歐元支付款項，並支付給俄羅斯天然氣工業股份公司銀行，該銀行不受制裁的影響；銀行會將貨幣兌換成盧布。朔爾茨在電話中不同意這一點，並要求書面解釋。

【01：04】德國政府發言人：普京告訴德國總理朔爾茨，對於簽訂合同的歐洲夥伴來說，任何事情都不會改變。

【01：03】美駐俄使館：已暫停辦理移民和非移民簽證

當地時間3月30日，美國駐俄羅斯大使館發表聲明說，已暫停辦理移民和非移民簽證。俄羅斯需申請辦理學生簽證（F類和M類）的人員、學術項目交流訪問學者（J類）和美國政府資助項目的參與者，可以向美國駐哈薩克斯坦、駐塞爾維亞和駐亞美尼亞的使領館或在其他居住地國家的美國使領館辦理簽證。

【00：50】受消息面影響，百度快速下挫跌2%，愛奇藝漲幅快速收窄至3%，富途小幅下挫後回升，現跌0.7%。

【00：46】百度（美：BIDU）快速下挫跌2%。

【00：35】烏克蘭高級安全官員：烏克蘭準備對與俄羅斯軍事工業聯合體合作的企業實施制裁，這些企業幫助俄羅斯為軍隊提供預算資金

【00：34】烏克蘭總統澤連斯基與挪威首相斯特勒進行視頻對話。雙方談到烏克蘭局勢和正在進行的俄烏談判。斯特勒表示，這場戰爭必須要有外交解決方案，「獲得有關烏克蘭當局如何評估談判的第一手資料，對我們很有用」。

【00：30】意大利總理德拉吉辦公室：德拉吉和俄羅斯總統普京的會談，集中在俄羅斯和烏克蘭談判的最新進展上。

【00：28】英國政府表示，對克里米亞實施的制裁將擴大到頓涅茨克和盧甘斯克地區的非政府控制區

【00：24】烏克蘭高級安全官員：俄羅斯試圖通過從北部到東部部署軍隊，來增加對烏克蘭的壓力。

【00：18】貝索斯旗下藍色起源將於周四（3月31日）發射NS-20。

【00：16】烏克蘭總統澤連斯基：與拜登進行交談，共同評估戰場和談判桌上的局勢，談到具體的防禦性支持、新的強化制裁方案、宏觀金融和人道主義援助。

【00：14】南奧塞梯領導人表示，將加入俄羅斯聯邦

南奧塞梯領導人當地時間3月30日表示，將在近期做出法律行動，以加入俄羅斯聯邦。目前，俄羅斯暫未對南奧塞梯領導人的聲明作出回應。

【00：15】美國貿易代表戴琪：目前還沒有就世貿組織疫苗豁免達成協議，但在世貿組織領導人推動的過程中達成妥協。

【00：11】比利時3月通脹率預計達8.31%， 將創近40年新高

比利時官方統計服務機構發佈的數據顯示，3月份通脹率將從8.04%上升到8.31%，創下自1983年以來最高。該機構指出，能源價格上漲是通脹率上升元兇。目前，比利時能源價格通脹率已達57.22%，這使得比利時近幾個月的總體通脹率，被推高了4.82個百分點。

【00：09】美國國務卿布林肯：與阿布扎比王儲就烏克蘭衝突進行建設性討論，又謂未曾在會見阿聯酋王儲時側重討論能源問題

【23：56】俄羅斯據稱仍將計劃用美元，向外國投資者兌付即將於下周到期的20億美元債券，俄財政部周二用本幣盧布實施回購，以確保俄羅斯境內投資者獲得兌付。

【23：51】荷蘭首相呂特：讓烏克蘭失去領土和主權的和平協議，不會使制裁自動結束。

【23：42】俄羅斯外長拉夫羅夫表示，烏克蘭在伊斯坦布爾的會談中證實，他們理解克里米亞和烏克蘭的問題最終得到解決。

【23：35】俄羅斯總統普京與德國總理朔爾茨通電話

據俄羅斯克里姆林宮當地時間3月30日發布的消息，俄羅斯總統普京與德國總理朔爾茨通電話。普京表示，購買俄羅斯天然氣該用盧布結算，是因為歐盟國家違反國際法，凍結俄央行的外滙儲備，但這不應該導致歐洲進口商的協議條件惡化。兩國領導人還約定關於此事項由兩國專家進行額外探討。此外，普京與朔爾茨還就29日在伊斯坦布爾舉行的俄烏談判交換意見。

【22：41】俄羅斯國防部表示，正在按計劃重新部署烏克蘭首都基輔和切爾尼戈夫方向的軍隊。

【22：30】外電引述俄羅斯首席談判代表梅津斯基指，烏克蘭在伊斯坦布爾會晤中提出的建議表明該國準備滿足莫斯科的要求。

【21：45】烏克蘭總統澤連斯基指，俄羅斯正向烏克蘭增兵。「戰爭還在繼續。俄羅斯正在向我們的領土上部署新的部隊，企圖繼續摧毀我們，」 烏克蘭總統澤連斯基向挪威議會發表講話時說：「我們必須採取更多行動來制止這場戰爭，首先是、最重要的就是武器。」

【21：30】道指低開57點，納指跌0.4%，標指跌0.2%。

【21：00】道指期貨跌百點，納指期貨跌0.6%

【19：13】道指期貨跌57點，納指期貨跌逾0.3%。

【17：15】道指期貨跌百點，納指期貨跌逾0.4%。

【12：45】道指期貨跌87點，報35201點；標指期貨跌11點，報4619點；納指期貨跌31點或0.2%，報15207點。

==以下3月29日（周二）股市==

俄羅斯國防部決定，減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，道指一度升逾400點，紐約期油一度跌穿100美元。不過，美國及英國仍然充滿戒心，拜登指，直到俄羅斯行動前，不會作這些解讀，美軍亦指，俄軍少量軍隊撤出基輔，只是重新部署，不是撤軍，烏克蘭的威脅未除。投資市場未肯放過任何反彈的機會，道指收市仍升338點，納指升1.8%；

不過，一度跌7%的油價，跌幅急收窄，布蘭特期油僅跌0.6%，報108.8美元，紐約期油跌0.8%，報105.16美元。好友及淡友各持看法，不過，美債息下跌至2.4厘，反映避險情緒升溫。

紐約期油一度挫7.1%，低見98.44美元；布蘭特期油曾挫6.79%至104.84美元。現貨金價一度失守1900美元，尾段微挫0.16%，報1919.6美元。美滙指數尾段回落0.68%，報98.41。

道指收報35294點；標指升56點，報4631點；納指升264點，報14619點。歐股全線揚，德法股市漲2.79%及3.08%。英股升0.86%。



俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天會談結束後表示，談判具有「建設性」，會立即將烏克蘭的提議遞交給總統普京等待指示。此外，普京與烏克蘭總統澤連斯基的會面，可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。

路透引述消息人士稱，美國與盟國研究向烏克蘭提供新一筆5億美元（39億港元）的援助，以協助維持國家安全，以及解決人道危機。

另一方面，美國費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，對於5月議息若加息半厘，他持開放態度，預期儲局今年將合共加息7次，以壓抑高通脹。

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俄羅斯代表團就第五輪俄烏談判發表聲明。俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結束後表示，談判具有「建設性」，會立即將烏克蘭的提議遞交給普京等待指示。

梅津斯基指，俄總統普京與烏總統澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。梅津斯基說，如果我們在簽訂條約工作上快速推進並達成相互妥協，則和平將會更早到來。他續指，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

數據方面，美國3月消費者信心指數降至107.2，略高預期。

美國勞工部周二發布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國2月職位空缺1,126.6萬個，為有紀錄以來的第三高，市場預期1,100萬個，1月為1,126.3萬個。

俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍通電話

據克里姆林宮發布的消息，俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍進行了通話，通話持續近一個小時。在電話交談中，兩國領導人討論了烏克蘭局勢、俄烏第五輪談判以及人道主義問題。普京向馬克龍介紹了保障人道主義救援和撤離平民改採取的措施。普京說，解決馬里烏波爾目前嚴重局勢的辦法就是那裡的民族主義武裝分子放下武器投降。

此外，普京與馬克龍還就以盧布支付俄羅斯天然氣的問題進行了討論。據愛麗舍宮消息，馬克龍告訴普京，用盧布支付俄羅斯天然氣合同是不可能的。

美國繼續威脅對俄羅斯進行進一步制裁。美國副財長阿德耶莫在倫敦發表講話，稱美國正在計劃制裁俄羅斯供應鏈。

市場也在等待石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）計劃於本周四召開的會議。一些接近該組織的消息人士稱，盡管原油價格飈升，美國和其他國家呼籲增加供應，但該組織可能會堅持5月份適度增加石油產量的計劃。

即市走勢：

【01：12】美股周二午市升勢收窄，道指早段曾漲逾400點，午市升百點。新一輪俄烏面對面談判取得進展的消息提振市場情緒。俄羅斯國防部稱將停止在基輔和切爾尼戈夫附近的軍事活動，為俄烏對話創造條件。原油價格大跌，WTI原油跌破100美元/桶。

原油期貨價格大幅下跌，紐約期油早段下跌超過7%，跌破每桶100美元，至低見98.44美元，午市重上100美元，跌幅收窄至2.5%，報103.31美元；倫敦布蘭特期油亦曾挫逾7%，午市跌2.6%，報109.51美元。

【01：02】道指漲111點，漲幅為0.32%，報35067點；納指漲148點，漲幅為1.03%，報14503點；標指漲26點，漲幅為0.58%，報4601點。

【00：57】愛麗舍宮：俄羅斯對馬里烏波爾人道主義任務的立場依然強硬，普京告訴馬克龍他會考慮的。

【00：57】愛麗舍宮：馬克龍告訴普京，用盧布支付俄羅斯天然氣合同是不可能的。

【00：42】德債收益率週二漲超5個基點，烏克蘭危機出現緩和跡象，令風險偏好情緒抬頭

周二（3月29日）歐市尾市，德國10年期國債收益率漲5.5個基點，報0.633%，美股盤前一度漲至日高0.732%，逼近2018年2月8日頂部0.806%。

法國10年期國債收益率漲4.7個基點，報1.052%，美股盤前曾沖高至1.150%。

英國10年期國債收益率漲2.4個基點，報1.642%，美股盤前曾漲至日高1.738%。

意大利10年期國債收益率漲1.0個基點，報2.115%，美股盤前一度漲至2.261%。

西班牙10年期國債收益率漲2.4個基點，報1.497%。希臘10年期國債收益率漲2.6個基點，報2.862%。

【00：40】克里姆林宮：普京和馬克龍在伊斯坦布爾討論烏克蘭問題，普京和馬克龍討論關於用盧布支付天然氣的問題。

【00：35】美國2年期和10年期國債收益率差自2019年來首次跌破2個基點，已接近倒掛

【00：21】必和必拓：只要智利不大幅調整其政策，本公司將在該國投資超過100億美元。

【00：19】俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍的電話交談已經結束，談話持續近一個小時。

【00：18】美國軍方官員：美國認為俄羅斯軍隊在基輔附近的任何行動都是重新部署，而不是撤軍。

【00：06】俄羅斯央行：3月30日將於莫斯科進行股票交易

【00：04】媒體：俄羅斯討論將該國公司股票從外國交易所退市

國際文傳通訊社引述一位瞭解法律草案的人士稱，俄羅斯經濟部提議把在國外上市的俄羅斯公司存托憑證退市，並轉換為國內股份。俄羅斯公司海外存托憑證退市機制正在制定中；俄羅斯公司的股票在該國入侵烏克蘭後崩盤，該計劃是在此之後構思的。

在英國倫敦掛牌的俄羅斯聯邦儲蓄銀行和盧克石油於股價損失超過99%後，已暫停交易；俄羅斯天然氣工業股份公司、俄羅斯石油公司等也大幅下跌。

【00：03】現貨黃金從逾一個月低位回升超過25美元，一度觸及1915.49美元

【23：56】俄羅斯外交部：將對多國驅逐俄外交人員做出回應

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當地時間3月29日表示，俄羅斯政府將對比利時、愛爾蘭、荷蘭和捷克驅逐多名俄羅斯外交人員做出回應。

【23：41】歐洲主要股指集體收漲，歐洲STOXX 600指數漲1.45%，德國DAX指數漲2.79%，法國股指漲2.89%。

【23：27】歐洲央行管委Vasle：貨幣政策的可預見性具有重要意義；今年年內一次加息是有可能的。

【23：16】俄駐波蘭大使：俄羅斯與波蘭外交關係的實質內容已趨近於零

俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫表示，俄羅斯與波蘭之間的正式外交關係還存在，但是「實質內容已經趨近於零」。23日，應波蘭國內安全局要求，波蘭外交部宣布驅逐45名俄羅斯大使館外交官，稱其涉嫌以外交身份為掩護從事情報工作。俄羅斯大使安德烈耶夫表示，波方的指控毫無根據，俄羅斯保留採取報復措施的權利。

【22：41】道指升211點，納指升0.8%。

【21：32】道指升逾400點，納指升逾1.3%，標指升1.1%。

【21：00】梅津斯基說，談判具有「建設性」，會立即將烏克蘭的提議遞交給普京等待指示。

【20：58】金價急跌48美元

【20：57】梅津斯基說，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

【20：37】金價急30美元，紐約期油跌穿100美元。

【20：36】德法股市升3%。

【20：30】俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結束後表示，俄總統普京與烏總統澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。梅津斯基說，如果我們在簽訂條約工作上快速推進並達成相互妥協，則和平將會更早到來。

【20：00】俄羅斯國防部決定，減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，道指期貨升逾百點，油價及金價急跌。

【18：57】道指期貨升155點，納指期貨升0.4%

【16：54】俄羅斯RTS指數漲一成，歐洲股市早段上揚，德股升近1.3%，法意股市升逾1.5%。

【12：27】道指期貨升24點，報34980點；標指期貨升1點，報4577點；納指期貨跌18點或0.1%，報14968點。

【11：01】【美股焦點】美國司法部批准反壟斷法案 冀禁亞馬遜、蘋果及Google等科網平台偏袒自家產品

【10：16】【烏克蘭戰爭】G7拒絕俄羅斯以盧布支付天然氣要求 俄羅斯警告不會免費供應天然氣

【08：28】【TSLA】馬斯克稱自己或再中新冠肺炎 表示幾乎沒有症狀

==以下3月28日（周一）股市==

聯儲局鷹派預期濃厚，美國5年與30年期美債息一度出現倒掛，為2006年以來首次，加劇市場對經濟衰退的擔憂 ； 供需緊張顯現緩解跡象，油價重挫逾6%。美股先挫後揚，道指一度挫逾300點，中段轉漲，納指彈逾1.3%。

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道指收市升94點，報34955點；標指升32點，報4575點；納指升185點，報14354點。

Tesla（美：TSLA）計劃在兩年內進行第二次拆股，股價漲8.03%。蘋果（美：AAPL）股價漲0.5%，《日經新聞》引述報道，蘋果擬在第二季削減iPhone SE目標產量200萬至300萬部，並削減AirPods全年產量預測，以及減產1,000萬組。

本周外圍聚焦3月非農就業數據、2月PCE數據，以及儲局官員講話。

OPEC+暗示不會加快增產，阿聯酋稱與俄羅斯合作關係穩固

紐約期油和布蘭特期油收市分別挫6.09%和6.77%，報105.96美元及112.48美元。OPEC+暗示，盡管俄烏衝突令市場面臨數十年來最大動盪，但他們仍然認為沒有必要調整石油供應計劃。阿聯酋能源大臣Suhail Al-Mazrouei表示，阿聯酋與俄羅斯的合作關係依然穩固，「俄羅斯是OPEC +的重要成員，很可能會繼續留在OPEC。這是我們需要的一個聯盟。」多位代表私下表示，他們預計OPEC+將堅持他們的長期計劃，並在周四開會時再次批准溫和增產。

如果不做任何調整，OPEC+將批准5月份日增產43萬桶。由於許多成員國在過去幾個月中難以完全履行增產承諾，加之全球需求從疫情中反彈，這一決定可能會導致市場供應進一步收緊，加劇通脹壓力。

美國10年債息由2.547厘的3年高位回落，低見2.416厘；美滙指數升0.44%至99.22，日圓一度大跌2.49%至125.09兌每美元。

市場仍然關注俄烏緊張局勢的發展。烏俄新一輪談判將於周二，在土耳其全面恢復。經過一個多月的戰鬥後，雙方在可能達成的停火協議的條款上仍存在巨大分歧。

白宮周一發表聲明，就拜登關於「這個人（普京）不能繼續掌權」的言論作出澄清，稱拜登原意並非是尋求俄羅斯政權更替。

佩斯科夫：俄羅斯不會無償提供天然氣

針對天然氣結算方案，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當地時間3月28日說，俄羅斯已著手擬定天然氣出口的盧布結算方案，如果歐洲國家拒絶以盧布支付，俄方將適時作出回應。佩斯科夫說，可以明確的是，俄羅斯不會無償提供天然氣。在目前的情況下，俄羅斯不可能也不適合對歐洲客戶做慈善。

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據 儲局官員將輪流講話 美國據報考慮釋放石油儲備

即市走勢：

【01：23】據衛星新聞，俄羅斯駐歐盟大使表示，不排除俄羅斯的能源供應狀況，可能會導致一些歐洲國家的政府危機。

【01：06】俄烏新一輪談判前，土方將與雙方分別舉行會談

土耳其外交部宣布，俄烏新一輪面對面談判，將於當地時間29日在土耳其伊斯坦布爾舉行。28日，土耳其總統埃爾多安也表示，土耳其為和平做出最大努力，並透露在29日談判前，土方將分別與雙方代表團舉行簡短會議。埃爾多安表示，近期他持續與俄烏領導人保持電話溝通，目前溝通繼續朝著積極的方向發展。

【01：04】美國財政部表示，將對跨國公司實施新的低稅利潤規定，實施15%的全球最低公司稅。

【00：49】拉脫維亞計劃針對俄羅斯民眾結束「黃金簽證」政策。

【00：48】烏克蘭總統澤連斯基與英國首相約翰遜舉行會談

烏克蘭總統澤連斯基當地時間3月28日在社交媒體上表示，他與英國首相約翰遜舉行會談。雙方討論加強對俄羅斯的制裁，以及兩國國防合作等問題。

【00：48】道指跌222點，跌幅為0.64%，報34638點；納指跌22點，跌幅為0.16%，報14146點；標指跌19點，跌幅為0.42%，報4523點。

【00：46】歐洲股市收市升跌不一，法德股升英股跌

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報454.17點

英國富時100指數收跌0.14%，報7473點

法國CAC40指數收漲0.54%，報6589點

德國DAX30指數收漲0.78%，報14417點

【00：46】德國財長林德納：如果俄羅斯準備報復G7針對盧布的立場，德國做好了準備

【00：44】美股光伏太陽能板塊下挫，晶科能源（美：JKS）跌近6%，阿特斯太陽能（美：CISQ）跌5.6%，大全新能源（美：DQ）跌超3%。

【00：29】英國央行：英國經濟增長將因50年來最大能源價格衝擊放緩

英國英格蘭銀行（英國央行）行長貝利表示，受50年以來最大規模的能源價格衝擊影響，英國經濟增長將放緩。他指出，隨著天然氣、電力、其他物資及服務的價格飈升，有迹象表明消費者和企業在生活成本緊縮的沉重壓力下已經放緩了需求。有業內機構分析，在4月1日英國天然氣和電費大幅上漲後，春季英國的通脹率可能達到8%，再加上俄烏衝突引發全球能源價格高漲，預計在2022年晚些時候，英國的通脹率或將接近10%。

【00：11】美股區塊鏈概念股走高，Riot Blockchain漲7%，Coinbase漲6.6%，Marathon Digital漲6%，嘉楠科技漲逾4%。

【23：59】俄外長拉夫羅夫本周將訪問印度，重點談貿易及支付方式

俄羅斯外長拉夫羅夫計劃於本周訪問印度。此次俄外長訪印度，預計將集中在俄烏衝突的戰略問題上，另外有關出售俄羅斯石油、支付機制、武器供應等問題都將是討論的內容。據多家印度媒體3月28日報道，莫迪政府上周在議會表示，印度正在考慮以優惠價購入俄羅斯石油，目前由印度財政部牽頭的跨部門小組，正在調研西方制裁下印俄兩國貿易支付問題。

【23：55】阿聯酋能源部長表示，對油價升高感到不滿，但指不能讓市場供過於求；只有OPEC+成員國達成一致，才能以一種有節制的方式提高石油產量。

【23：42】聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，表示國際原子能機構將在未來數日，就烏克蘭危機發表一系列倡議。

【23：42】烏克蘭總統澤連斯基與意大利總理德拉吉通電話

烏克蘭總統澤連斯基與意大利總理德拉吉通電話。澤連斯基感謝意大利提供的國防和人道主義援助，並對意大利願意加入為烏克蘭建立安全保障體系表示讚賞。意總理德拉吉稱，意大利堅定地致力於尋求烏克蘭危機持久的解決方案。

【23：25】俄烏談判雙方代表團將於29日10時30分，在土耳其總統府舉行閉門談判

土耳其外交部當地時間28日發布聲明稱，俄烏代表團將於當地時間29日上午10時30分，在土耳其總統府伊斯坦布爾辦公區舉行閉門談判。

【22：10】道指跌逾百點，納指升0.5%。

【21：46】G7拒絶以盧布購買俄羅斯天然氣， 俄議員發出警告

綜合俄新社、美聯社28日報道，德國能源部長阿爾特邁爾表示，七國集團（G7）拒絶以盧布支付俄羅斯的天然氣等能源資源。俄羅斯聯邦委員會（議會上院）經濟政策委員會副主席阿布拉莫夫對此回應稱，G7拒絶以盧布購買俄羅斯天然氣，這肯定會導致天然氣供應中斷。俄羅斯不能免費供應天然氣。

【21：30】美股開市，道指跌76點，納指升0.1%，標指跌5點。

【20：42】內地控制疫情的封城情況，再度引發環球對經濟增長的憂慮，減低對原油的需求，油價急瀉4%，布蘭特期油退守110關，紐約期油處108美元水平。

【20：40】美股期貨走勢反覆，道指期貨升6點。

【19：47】道指期貨升69點，納指期貨升逾0.2%，標指期貨升逾0.2%。

【16：55】道指期貨升25點，納指期貨跌0.2%。

【12：39】道指期貨跌85點，報34775點；標指期貨跌11點，報4531點；納指期貨跌55點或0.4%，報14698點。

【10：51】【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天 並已通知工人和供應商

【10：20】【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位 以太幣同升至近3300美元

【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。

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責任編輯：梁浩碩