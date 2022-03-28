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【美股市況】油價重挫8%　道指跌逾百點　納指升0.5%　Tesla擬拆股升逾5%（不斷更新）

股市 22:14 2022/03/28

分享：

美股動態不斷更新

供需緊張顯現緩解跡象，油價重挫逾8%。聯儲局鷹派預期濃厚，美國5年與30年期美債息一度出現倒掛，為2006年以來首次，加劇市場對經濟衰退的擔憂，道指早段挫逾百點。歐洲新增病例再創下高峰，歐洲股市跌約1%。

Tesla（美：TSLA）宣布將於年度股東大會上，要求股東就拆股進行投票，股價高開逾5%。

內地控制疫情的封城情況，再度引發環球對經濟增長的憂慮，減低對原油的需求，油價急瀉4%，布蘭特期油退守110關，紐約期油處108美元水平。

油價下跌，通脹壓力紓緩，美債息隨即偏軟。

本周外圍聚焦3月非農就業數據、2月PCE數據，以及儲局官員講話。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

*美國聯儲局有條件轉鷹？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據　儲局官員將輪流講話　美國據報考慮釋放石油儲備

即市走勢：

【10：10】道指跌逾百點，納指升0.5%。

【21：30】美股開市，道指跌76點，納指升0.1%，標指跌5點。

【20：42】內地控制疫情的封城情況，再度引發環球對經濟增長的憂慮，減低對原油的需求，油價急瀉4%，布蘭特期油退守110關，紐約期油處108美元水平。

【20：40】美股期貨走勢反覆，道指期貨升6點。

【19：47】道指期貨升69點，納指期貨升逾0.2%，標指期貨升逾0.2%。

【16：55】道指期貨升25點，納指期貨跌0.2%。

【12：39】道指期貨跌85點，報34775點；標指期貨跌11點，報4531點；納指期貨跌55點或0.4%，報14698點。

【10：51】【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天　並已通知工人和供應商

【10：20】【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位　以太幣同升至近3300美元

【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。

即睇美股收市： 

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】 

責任編輯：梁浩碩

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