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波蘭前高官指俄佔領加里寧格勒「其實係波蘭領土」（第二版）

環球政治 16:50 2022/03/28

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前波蘭副防長Waldemar Skrzypczak接受波蘭媒體訪問時，聲稱前蘇聯多年前佔領的加里寧格勒實際上應為波蘭領土。而俄羅斯一名國會議員則與其爆發口水戰，指控波蘭企圖從俄羅斯手中爭奪加里寧格勒。

【烏克蘭戰爭】拜登言論未得盟友支持 英官：俄民眾決定掌權者 【下一頁】

（第二版加入戰爭對波蘭影響）

加里寧格勒（Kaliningrad）過往為東普魯士的一部分領土，但蘇聯於第二次世界大戰後根據《波茨坦協定》（Potsdam Agreement）瓜分東普魯士，蘇聯獲得加里寧格勒。

而加里寧格勒目前作為俄羅斯重要的戰略港口，為俄於波羅的海的艦隊提供溫水港，有戰略軍事意義。 

Waldemar Skrzypczak早前接受波蘭《超級快報》（Super Express）專訪。他表示加里寧格勒的領土權問題值得探討，指在他看來，加里寧格勒是波蘭的一部分領土（ is part of the territory of Poland.）。

Skrzypczak更表示：

我們有權怨恨俄羅斯正佔領這個地區。

（We have the right to have a grudge against the area that Russia is occupying.）

俄羅斯國會議員Maria Butina隨即反擊上述言論，警告波蘭可能計劃奪取加里寧格勒。

Butina聲稱北約害怕波蘭具有侵略性的獨立行動，又指過往有一場西方使用假地圖的戰役，而當時外界已將加里寧格勒描繪成非俄羅斯領土。

烏控俄試圖在烏克蘭 製造南北韓局面 【下一頁】

另外，自俄羅斯上月攻打烏克蘭並以來，預期出口受到打擊、供應鏈中斷和通脹惡化等因素都威脅波蘭經濟。

波蘭作為歐洲第六大經濟體，是機械、車輛、電子產品、以及包括煤炭、銅、鋅等大量礦產的主要生產國。波蘭上月的經濟表現未全面反映俄烏戰爭帶來的經濟影響，上月工業產值較去年同期增長17.6%，經季節性因素調整後按月增長2.1%。

凱投宏觀經濟（Capital Economics）已將波蘭今年的GDP增長預測由4.5%下調至3.5%，低於經濟學家的普遍預期。凱投宏觀經濟新興市場經濟學家Liam Peach指，波蘭經濟今年初繼續強勁增長，但俄烏戰爭或拖累波蘭經濟復甦。

他指波蘭對俄羅斯出口的商品總額佔GDP約3%，再加上戰爭干擾波蘭從俄羅斯進口原料等商品，勢必打擊波蘭工業。

波蘭的通脹問題更因天然氣供應問題而面臨上行風險。波蘭早於去年12月批准將天然氣價格大幅上調54%，而歐洲的天然氣價格創新高，摩根大通（JPMorgan Chase）經濟學家預計波蘭或需要進一步上調天然氣價格。

波蘭政府雖然今年1月暫時削減天然氣、食品和汽油增值稅。但隨著減稅措施今年中到期，能源價格料會反彈，屆時或將通脹推高至12%。

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責任編輯：鄭錦玲

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