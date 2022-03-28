波蘭前高官指俄佔領加里寧格勒「其實係波蘭領土」

前波蘭副防長Waldemar Skrzypczak接受波蘭媒體訪問時，聲稱前蘇聯多年前佔領的加里寧格勒實際上應為波蘭領土。而俄羅斯一名國會議員則與其爆發口水戰，指控波蘭企圖從俄羅斯手中爭奪加里寧格勒。

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加里寧格勒（Kaliningrad）過往為東普魯士的一部分領土，但蘇聯於第二次世界大戰後根據《波茲坦協定》（Potsdam Agreement）瓜分東普魯士，蘇聯獲得加里寧格勒。

而加里寧格勒目前作為俄羅斯重要的戰略港口，為俄於波羅的海的艦隊提供溫水基地。

Waldemar Skrzypczak早前接受波蘭《超級快報》（Super Express）專訪。他表示加里寧格勒的領土權問題值得探討，指在他看來，加里寧格勒是波蘭的一部分領土（ is part of the territory of Poland.）。

Skrzypczak更表示：

我們有權怨恨俄羅斯正佔領這個地區。 （We have the right to have a grudge against the area that Russia is occupying.）

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俄羅斯國會議員Maria Butina隨即反擊上述言論，警告波蘭可能計劃奪取加里寧格勒。

Butina聲稱北約害怕波蘭具有侵略性的獨立行動，又指過往有一場西方使用假地圖的戰役，而當時外界已將加里寧格勒描繪成非俄羅斯領土。

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責任編輯：鄭錦玲