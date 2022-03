波蘭前高官指俄佔領加里寧格勒「其實係波蘭領土」

前波蘭副防長Waldemar Skrzypczak接受波蘭媒體訪問時,聲稱前蘇聯多年前佔領的加里寧格勒實際上應為波蘭領土。而俄羅斯一名國會議員則與其爆發口水戰,指控波蘭企圖從俄羅斯手中爭奪加里寧格勒。

加里寧格勒(Kaliningrad)過往為東普魯士的一部分領土,但蘇聯於第二次世界大戰後根據《波茲坦協定》(Potsdam Agreement)瓜分東普魯士,蘇聯獲得加里寧格勒。

而加里寧格勒目前作為俄羅斯重要的戰略港口,為俄於波羅的海的艦隊提供溫水基地。

Waldemar Skrzypczak早前接受波蘭《超級快報》(Super Express)專訪。他表示加里寧格勒的領土權問題值得探討,指在他看來,加里寧格勒是波蘭的一部分領土( is part of the territory of Poland.)。

Skrzypczak更表示:

我們有權怨恨俄羅斯正佔領這個地區。

(We have the right to have a grudge against the area that Russia is occupying.)