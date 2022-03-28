▲ 【業績│環保股】康達環保去年少賺12％不派息 城鎮水務服務營運收益增長13%

康達國際環保 （06136） 去年純利減少12%至4.13億元（人民幣，下同），利稅折舊攤銷前盈利減少4%至12.41億元，不派息。期內收益減少12%至29.19億元，因建設服務收益減少所致。毛利率升6個百分點至46%，因去年確認的營運收益及金融收益佔比增加。

截至去年底，康達共有96個營運中的污水處理項目、2個再生水處理項目及3個污泥處理項目。其中，污水處理廠的每日總處理量增加5.2%至396.15萬噸，再生水處理廠日處理量維持6.5萬噸，污泥處理廠日處理量亦持平約550噸。

康達去年城鎮水務服務總營運收益增長13%至11.86億元，因新增污水處理項目營運數目增加。建設收益則減35%至7.8億元，水環境綜合治理收益亦減53%至1.48億元。

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