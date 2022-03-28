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【烏克蘭戰爭】疑報復瑞士制裁 俄扣押逾700萬愛彼錶

環球社會熱點 12:44 2022/03/28

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俄羅斯入侵烏克蘭引發國際社會廣泛制裁，長年中立的瑞士亦宣布加入。俄羅斯政府近日宣稱沒收近百萬英鎊的瑞士品牌愛彼（Audemars Piguet）名錶，估計是報復瑞士制裁。

【烏克蘭戰爭】拜登言論未得盟友支持 英官：俄民眾決定掌權者 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】烏控俄試圖在烏克蘭 製造南北韓局面 【下一頁】

瑞士媒體NZZ am Sonntag報稱，瑞士外交事務部向國會議員提交的內部備忘錄中指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）上周二（22日）搜查愛彼於莫斯科的一幢物業，扣押價值超過70萬英鎊（約721萬港元）的愛彼名錶。

據悉，FSB以違反海關規定扣押有關名錶，但瑞士外交部認為此舉是俄方報復制裁。愛彼暫時未有回應事件，但公司早前已宣布停止向俄羅斯出口及停止零售業務，並在二月底兩間在莫斯科的店舖。瑞士外交事務部發言人表示，駐莫斯科瑞士大使館支援在俄瑞士公司，面對俄羅斯可能使出的反制措施或限制。

瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）2月28日表示，將放棄「瑞士中立」的承諾，進而向俄羅斯實施制裁，而且制裁將與歐盟已經展開的制裁行動一致，「這是瑞士前所未有的舉動！」

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責任編輯：吳漢培

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