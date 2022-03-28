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【業績｜盲盒股】泡泡瑪特午後直線下墜轉跌7%　去年經調整純利升七成至10億元、末期息15.24分人民幣

股市 14:58 2022/03/28

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【業績|盲盒股】泡泡瑪特去年經調整純利升七成至10億元、末期息15.24分人民幣

泡泡瑪特 （09992） 去年收入升78.7%至44.9億元人民幣，溢利升63.2%至8.5億元人民幣，非國際財務報告準則經調整純利升69.6%至10億元人民幣，末期股息15.24分人民幣。

泡泡瑪特股價午後直線下墜，由升逾6%轉跌7%，報30.65元，日內高低波幅達15.7%。

去年為Molly誕生的15周年，Molly收入7.05億元人民幣，按年增長97.6%。Dimoo和SKULLPANDA分別錄得收入5.67億元人民幣和5.95億元人民幣，按年分別增長79.8%和 14.2倍。而MEGA系列的產品一經推出便迅速引爆市場，總共錄得收入1.78億元人民幣。

期內，集團去年零售店銷售收入按年增長67%，至16.7億元人民幣，淨新增門店108家，合計零售店295家；機器人商店銷售收入按年增加42.9%至4.7億元人民幣，並新增了519台機器人商店，共計1,870台機器人商店。線上收入按年增長了97.4%，至18.8億元人民幣。集團整體毛利率由2020年的63.4%下降至2021年的61.4%。

集團指，泡泡瑪特抽盒機為集團在微信平台上自主研發設計的小程序，旨在於創造好玩、有趣的購物體驗，去年錄得8.98億元人民幣的收入，按年增長了92.6%。京東旗艦店2021年收入為1.43億元人民幣，按年增長了近3倍。天貓旗艦店2021年收入為5.99億元人民幣，按年增長47.5%， 並為連續3年取得了天貓雙十一大玩具類目的銷售額第一名。另外，集團累計註冊會員總數達到1,958.0萬人。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務

【盲盒監管】上海市監局規範盲盒經營　盲盒售價不得超過200元人幣、禁向8歲以下兒童銷售

【盲盒樂園】泡泡瑪特進軍主題樂園　在北京推出實體樂園

編輯：姚卓然

港股 玩具 泡泡瑪特（09992） 中國

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