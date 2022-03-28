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【大行看法】富達：波動市宜部署網絡安全等結構性增長主題　僅25%企業擁足夠網絡安全保護

股市 12:22 2022/03/28

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【大行看法】富達：波動市宜部署網絡安全等結構性增長主題　僅25%企業擁足夠網絡安全保護

環球股市仍受到多項不明朗因素困擾，富達國際亞洲多元資產投資管理主管Matthew Quaife表示，儘管俄烏地緣政治，及其他下行風險猶在，富達對環球股市及債市前景抱持審慎看法，但從趨勢主題投資的角度，目前的市況下部分風險資產應更具韌性，建議在波動及充滿不確定因素的市場環境中，評估世界中期將出現的變化，發掘當中將轉化為長期結構性增長趨勢的主題，包括可持續消費、能源效率、氣候變化及網絡安全等長期趨勢主題。

高盛料中資股12個月潛在升幅22%【下一頁】

Quaife指，網絡安全主題的長期驅動力顯然易見，疫情加速了各地政府、企業及個人生活的數碼化，愈來愈多交易、數據及敏感資訊轉移到網絡上，未來隨着物聯網 （IoT） 的發展，這趨勢將有增無減，但目前僅25%企業擁有足夠的網絡安全保護，市場滲透率明顯不足，可預視需求將持續增長，支持相關產業的長遠前景向好。

他續稱，近期網絡安全相關股份隨大市調整，尤其是在美國市場，當中不乏增長型的網絡安全股遭到拋售，估值變得更為合理，股份韌性因而增加，有望支持短期股價表現，並為股價長遠上揚提供驅動力，故最近網絡安全股受壓，正為長線投資者提供具吸引力的入市點，以靜候全球邁向雲端時代，所帶來的長遠潛在回報。

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