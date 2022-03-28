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【烏克蘭戰爭】HSBC滙豐研究報告俄烏「戰爭」變「衝突」　免得罪俄羅斯？

股市 12:18 2022/03/28

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【烏克蘭戰爭】HSBC滙豐研究報告俄烏「戰爭」變「衝突」　免得罪俄羅斯？

俄羅斯2月入侵烏克蘭後﹐多家國際投行、金融機構與俄羅斯「割席」，暫停當地業務。HSBC滙豐 （00005） 據報在旗下研究報告，將滙豐分析師所寫的俄羅斯、烏克蘭「戰爭（war）」字眼，改用較溫和的「衝突（conflict）」後才向外發布，引來滙豐內部討論甚至惹員工埋怨。

滙豐在俄羅斯有約200名員工，英國傳媒引述消息指，由於俄羅斯政府頒發法律，打擊被當局認為是「假消息」的訊息，如何措辭極為敏感。

滙豐發言人未有回應有關消息，並建議參考前一份聲明：「我們的想法與所有受到烏克蘭持續衝突影響的人相同。」報道指，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）過去曾在影片中直稱為「戰爭」。

不單高盛、花旗、摩通等美資行，德意志銀行早前也宣布計畫撤出俄羅斯。

滙豐分行隔日營運模式落實已三星期 伍楊玉如：料今季財富產品銷售跌 惟貸款按年增50%，可見【下一頁】 

**業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署**

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港股 烏克蘭 俄羅斯 滙豐控股（00005）
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