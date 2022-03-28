港元兌美元匯率有望在避險環境下跑贏大多的亞洲貨幣

在聯儲局啓動加息、港美息差走闊之際，美元兌港元的即期匯率或升穿聯繫匯率區頂部並且引發金管局的外匯干預。本季度美元兌港元的即期匯率可能會繼續朝著7.75-7.85區間的頂部攀升。

儘管港元採取與美元掛鈎的聯繫匯率制度，但銀行間流動性之充裕，仍足以減慢本港利率在聯儲局加息時上升，從⽽使美元兌港元即期匯率走高。由於俄羅斯⼊侵烏克蘭帶來不確定性，市場的避險情緒可能也會抑制經由港股通流⼊香港的內地資金。儘管如此，港元仍受益於聯繫匯率制，⽽港元兌美元匯率也有望在避險環境下跑贏大多的亞洲貨幣。

金管局或認爲當前的銀行間流動性水平（銀行體系總結餘截至3月7日爲3,375億港元）處於適當位置。儘管其在去年9月和今年2月期間發行了1,200億港元的外匯基金票據和債券，導致銀行體系總結餘有所下降，但在3月15日至16日的美國公開市場委員會（FOMC）會議之前，金管局已停止流動性回籠。這可能是因爲金管局認爲流動性已降至最佳水平，在這一個水平上，香港的利率既不會大幅落後於美國加息，又不會上升得太快。

由俄羅斯⼊侵烏克蘭引發的近期市場動蕩導致同等期限的美港利率掉期（IRS）利差有所回落，但只要聯儲局啓動加息，港美利率掉期利差或會再次擴大。這可能會體現在SOFR或Libor IRS相對Hibor IRS的利差上。在港元的聯繫匯率制度下，Libor/Hibor的利差理論上應接近零，但如果香港的銀行體系總結餘發⽣實質性變化，就有可能出現偏離，從而影響到銀行之間的流動性。⽬前的銀行體系總結餘水平也低於聯儲局2015年啓動加息時的水平（近4,000億港元）。香港如今的上市活動可能無法像2018-19年間那樣刺激本地利率飈升，而且當時的總結餘水平較低。

聯儲局最早或在3月的FOMC會議上加息，幅度不少於25個基點，⽽不斷擴大的港美息差可能會導致美元兌港元的即期匯率因套息交易⽽上升。儘管香港實行與美元掛鈎的聯繫匯率制度，但由於香港銀行體系結餘維持高位，以致銀行同業市場的流動性充足，令本地拆息可能無法跟隨美國加息步伐⽽上調。在2015年聯儲局上一次加息之後，就出現過這種情况。事實上，香港金管局認爲，港元利率的上調或會滯後，直到聯儲局加息幅度達到50個基點。若美元兌港元匯率觸及7.85，也可能會促使金管局干預匯市，從⽽加快資本外流。在這種情况下，香港銀行體系結餘將會减少，同時港元利率可能會獲得一些支持。

**業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署**