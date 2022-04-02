持續創新　萬通保險危疾保障建立新指標 

獎項：最受歡迎危疾保障



萬通保險國際有限公司（下稱萬通保險）一直銳意拓展靈活創新的保險方案，其「首選健康」危疾保障系列，憑藉創新及獨特產品優勢，於「優秀保險企業大獎」中，連續兩年榮獲「最受歡迎危疾保障」獎項。



在芸芸主要嚴重疾病之中，癌症、心臟病和中風一直是我們健康的最大威脅。單就癌症，本港新增個案1年達3萬多宗，更有上升和年輕化的趨勢。萬通保險創新營銷品牌副主管葉偉傑指出，萬通保險的「首選健康加護保」及「首選健康愛護保」，為客戶提供廣度及深度兼備的全面保障，承保疾病多達148種，除為常見危疾如癌症、心臟病和中風提供多次賠償，更承保越趨普遍的眼科疾病，如黃斑部病變、早發性白內障及青光眼手術，以及嚴重憂鬱症、精神分裂症、躁鬱症的嚴重精神病；此外，市場較少承保的兒童嚴重疾病如專注力失調及過度活躍症等亦在保障範圍內，計劃甫推出即大受客戶支持。

▲ 萬通保險創新營銷品牌副主管葉偉傑指出，萬通保險的「首選健康加護保」及「首選健康愛護保」，為客戶提供廣度及深度兼備的全面保障。

多次賠償 為危疾復發建穩健安全網



患上復發機會較高的危疾，或需接受長期或多次治療，因此，「首選健康加護保/愛護保」特別為癌症、心臟病或中風提供合共多達5次賠償。以癌症而言，若不幸再次確診，不論是復發、轉移、原有的又或是新的癌症，每次可獲高達100%保額賠償，計劃更貼心地設有預先支付權益，將兩次癌症賠償之間的等候期由3年縮短至1年，而賠償額為50%保障額，以便受保人能及早進行治療。



葉偉傑表示：「危疾的治療時間一般較長，期間患者或要停工，難免對收入造成影響。因此，計劃特設『危疾現金津貼』，於治療期間每月可獲派發1%基本保障額的現金津貼；持續癌症現金津貼的派發期長達180個月，而心臟病及中風現金津貼派發期則長達60個月，有助受保人舒緩財務壓力。」與市場上同類型計劃的最大分別是，「首選健康加護保/愛護保」的「危疾現金津貼」並無等候期，一經確診便會即時發放，而且現金津貼金額與多次危疾保障的賠償是獨立計算的，換言之，「首選健康加護保/愛護保」的總賠償可高達740%保障額，為客戶構建治療危疾的強大後盾。



融入創新元素 增生育保障



為配合客戶對危疾保障的殷切需要，萬通保險一直不斷創新，優化其危疾保障方案，並特別為「首選健康加護保/愛護保」注入多項創新元素。葉偉傑表示，近年癌症患者愈趨年輕，而接受治療時亦影響患者生育，為此，上述兩項危疾計劃特設全港澳首創的「精/卵細胞冷凍保存保障」，賠償確診患上癌症的受保人進行相關精/卵細胞冷凍保存的實際費用，連同長達1年的儲存費用，讓受保人可於康復之後延續生育計劃。



此外，萬通保險深明快將成為父母的客戶均希望給予孩子足夠保障，「首選健康愛護保」特別將保障伸延至仍在母親肚中的寶寶，最早於懷孕第22周起即可投保，而在懷孕期間的媽媽亦同時獲得保障；於孩子出生的一刻開始，即可無縫銜接地享有保障。



「首選健康加護保/愛護保」更免費提供「愛共享」額外子女保障，當受保人的子女首次確診患上主要嚴重疾病，計劃會支付20%保障額的額外賠償，毋須事先申請，只要於索償時提交文件證明親子關係便可。



雖然我們難以阻擋疾病的發生，但卻可以主動出擊，透過全面的危疾保障對沖嚴重疾病引致的財務風險。因此，我們應趁健康狀況良好時，及早備妥危疾保障，為健康和財富把關；只有守護好健康，才可以更有信心地實現「未來在我手」的願景。

▲ iMoney智富執行主編柯慧琳（右）頒發獎項予萬通保險首席財務總監戴曙燕。

（特約）