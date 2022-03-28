【名家看法】交銀洪灝：中概股估值可以更低　全球宏觀風險升溫、市場或二次探底

▲ 交銀洪灝：中概股估值可以更低 全球宏觀風險升溫、市場或二次探底

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表報告指，中美兩國監管齟齬不合，許多中概股終將面臨退市，當下估值雖很低，但也可以更低。而且，美國10年國債收益率升穿長期下行趨勢，預示著全球宏觀風險顯著升溫，但市場置若罔聞，市場很可能二次探底。

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）措辭強硬，洪灝指，對於在美上市的中概股，最好和最差情景的唯一區別，可能只是從美國退市的時間問題，而非避免摘牌。 如果這些公司終將難逃退市的宿命，現在的交易定價就應把它們當作已經退市回歸的狀態。

他以長期追踪中概股的納斯達克中國金龍指數為例，現階段市淨率約為1.7倍，比2009年2月底和2011年9月約1.3倍的最低值超出30%。假設資金成本為每年10%，目前相對於1.3倍的歷史最低市淨率的30%溢價似乎可以看作是對於兩到三年後最終退市的時間價值調整。當前金龍指數的估值似乎已經計入了諸多負面消息。

「但短期內，新聞頭條標題的風險俯拾皆是，避之不及，最終可能會使金龍指數的估值暴跌至遠離其基本面的非理性水平。」

洪灝又指，中國市場出現了自2020年3月疫情全面爆發以來最大規模的資本外流，市場信心遭受重挫，這將繼續拖累股市表現。

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