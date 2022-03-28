【刺激生育】嬰幼兒照護費抵銷個稅政策快出台 專家建議每月扣2000元

國務院日前印發《關於落實「政府工作報告」重點工作分工的意見》明確，由財政部、稅務總局牽頭，公安部、民政部、國家衛生健康委等按職責分工負責，3月底前出台有關「將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除」的政策，年內持續推進。專家認為，將嬰幼兒照護費納入個稅抵扣，會在一定程度上緩解家庭嬰幼兒撫育成本，對鼓勵生育、促進優育產生積極效應，建議將扣除標准定為每月2,000元（人民幣，下同）。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

2019年1月1日起，中國新一輪個稅改革實行綜合與分類相結合的個稅制度，個稅起徵點提高至每月5,000元，優化調整稅率結構，並引入子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金和贍養老人6項專項附加扣除。中央財經大學財政稅務學院院長白彥鋒表示，個稅專項附加扣除實施以來，一方面切實減輕了中低收入群體的稅收負擔，另一方面也緩解了老百姓在子女教育、醫療、住房和養老等方面的「痛點」，切實增強了納稅人的獲得感，體現出我國個人所得稅制對教育、醫療、住房和養老等民生問題的主動關切。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，3歲以下嬰幼兒照護費用扣除一直是「空白」，而嬰幼兒的養育成本卻是一筆不小的開支。2月份，有機構發布《中國生育成本報告2022版》顯示，消費性支出是養育成本的主要部分，根據2019年全國居民人均消費支出數據測算，0歲至2歲嬰兒的養育成本平均每年為21,559元。中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群認為，嬰幼兒照護費用專項附加扣除將與子女教育、繼續教育等扣除項共同發揮作用，成為改善民生、提高國民整體素質的重要財政支持政策。

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛