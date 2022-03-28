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【中概股】當局聽取市場人士對中概股意見 中美審計監管合作相向而行

股樓投資 12:16 2022/03/28

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上周，美國監管機構否認與中國達成審計協議，引來中概股沽壓。不過，引述《中國證券報》消息，部分中概股公司和投資機構日前參加了中國證監會舉行的一場視頻交流活動，會議主要聽取了相關市場人士對中概股近期情況的意見。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

據接近監管部門的業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。在上述視頻交流活動中，中證監未透露與美國監管機構就中美審計監管合作談判的細節，但表示雙方都展示了解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。這與美方近期披露的信息是一致的。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁

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此外，中證監提醒，近期一些並不掌握實際情況的媒體對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市場預期造成了不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的信息為准，不要盲目跟風。周一（28日），受上述消息刺激，科網股由跌轉升，中午收報4512點，上升3.1%。

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

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記者：林衛

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