【證監救市】支持民營企業債券融資機制 中證監推七招解融資難

內地報道，今年《政府工作報告》提出的「完善民營企業債券融資支持機制」的工作任務正落實落地。據悉，中證監擬於近期推出一系列政策措施，進一步拓寬民營企業債券融資渠道，增強服務民營經濟發展質效。業內人士預計，新一輪民營企業債券融資支持政策如箭在弦，相關部門有望拿出更多務實有效舉措，在支持民營企業發債融資上形成合力，這不僅是對民營企業通過資本市場融資發展的支持，有望進一步提振民營企業家信心。

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中證監擬推出的推動完善民營企業債券融資支持機制的系列舉措，共有七項，包括推出科技創新公司債券，優先重點支持高新技術和戰略性新興產業領域民營企業發債募集資金；進一步優化融資服務機制，將更多符合條件的優質民營企業納入知名成熟發行人名單，提高融資效率；發揮市場化增信作用，鼓勵市場機構、政策性機構通過創設信用保護工具為民營企業債券融資提供增信支持，盡快推出組合型信用保護合約業務；便利回購融資機制，適當放寬受信用保護的民營企業債券回購質押庫准入門檻；鼓勵證券基金機構加大民營企業的業務投入，將在證券公司分類評價、專項業務排名中納入民營企業債券相關指標；加強宣傳推介力度，組織主動上門送政策活動，推動投資機構與民營企業「面對面」交流，增進共識與信任；提升信息披露質量，強化民營企業債券全流程信息披露。

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融資難、融資貴，一直是民營企業發展中面臨的難題。而支持民營企業債券融資是資本市場給出的解決方案之一。武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，管理部門持續關注民營企業債券融資問題。可以預期，後續會有更多政策研究出台，以市場化、法治化原則，促進民營企業更好地運用債券市場等直接融資渠道。業內人士又建議，可通過完善信息披露制度和債券違約處置機制建設，加強投資者保護，提高發行人的信息披露質量、提高違約處置效率。提升經營效率和抗風險能力。以產品創新推動新興產業民營企業發行人債券融資。通過豐富投資者結構等舉措進一步完善民營企業債券融資支持機制。

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記者：林衛