▲ 【大行報告】高盛料中資股12個月潛在升幅達22%、3策略選股 次季宏觀經濟動力逐步恢復

中港股市大幅波動，去年底將離岸中資股調升至「增持」評級，並重申維持A股「增持」的高盛表示，由於內地貨幣政策趨寬鬆，加上政策周期利好，監管強度緩和，估值吸引及投資者持倉偏低，因此繼續對中港股市前景持「正面」看法，但俄羅斯烏克蘭局勢引發地緣政治風險，明顯令中資股受壓，而且更造成溢出效應，將中港股市估值於3月中推至歷史新低。

高盛：大型科網回購有助提升估值

高盛中國首席策略分析師劉勁津認為，現時股市已返回大跌前水平，隨貨幣政策、財政政策及房地產市場放寬，加上防疫政策趨於務實，紓緩市場對經濟的憂慮，相信內地第二季宏觀經濟動力將逐步恢復，而監管政策清晰度改善，加上坐擁大量現金的大型科網股紛紛回購，都有助提升科網股估值。

「上述因素都表明，在秋季舉行的全國黨代表大會前，市場情緒會改善，而過去5個周期中，股市平均回報約25%。」

高盛預期今年每股盈利增長4%，明顯低於市場預估的14%，主因地緣政治溢出風險、中概股除牌及疫情持續。不過，參與過去重大系統性下跌事件，市場急升兩成後，未有重返周期低位，加上中資股估值仍低低預期公允值，預期投資者會減低「低配」倉位，因此維持中資股「增持」，料12個月潛在升幅約22%。

劉勁津建議採取3大策略：（1）風險溢價受壓的個股，若地緣政治及監管風險下降，電子商貿、保險、硬件行業將受惠；（2）隨波逐流，尋找會回購的企業，或北水青睞股份；（3）找出財政刺激政策受惠股。

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