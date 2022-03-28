【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出

▲ M2芯片預計將擁有與M1相同的8核CPU，但受惠於台積電的4納米製程技術，因此在運行速度和效率方面將顯著提高。（Apple官網截圖）

蘋果（Apple）去年推出的iPad Pro配備了M1 芯片、miniLED屏幕和支援5G功能，來到2022年的iPad Pro還會有何進化？《彭博社》 科技記者Mark Gurman日前表示，今年推出的iPad Pro將搭載性能更佳的M2芯片，以及MagSafe系統以帶來更穩定的充電速度，預計將於今年秋季推出。

【蘋果動向】蘋果367億元「綠色債券」支援 生產低碳鋁金屬iPhoneSE

Gurman提到，M2芯片預計將擁有與M1相同的8核CPU，但受惠於台積電的4納米製程技術，因此在運行速度和效率方面將顯著提高。據悉，它還會有額外的GPU內核，有9核和10核GPU選項，高於M1芯片的7核和8核GPU選項。

【蘋果5G】iPhone、iPad連接5G網絡超耗電？ 外媒：4G續航時間較長

另外，MagSafe系統也將成為新 iPad Pro的充電功能，據悉，該充電器的速度甚至比iPhone上的充電器更快。

根據外媒《MacRumors》資料顯示，以往的新iPad Pro型號分別是在2016年3月、2017年6月、2018年10月、2020年3月和2021年4月推出，這意味著Apple通常需要13至16個月時間來更新該產品線。但Gurman認為這次需時或會延長至19個月，預計今年9月至11月之間才會推出。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢