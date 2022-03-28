薩爾瓦多宣布進入緊急狀態30日 黑幫衝突釀62死

中美洲國家薩爾瓦多近日黑幫流血衝突持續增加，國會周日（27日）通過批准全國進入30日緊急狀態，包括限制集會、延長行政拘留，及容許在沒有拘捕令情況下逮捕犯人。

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薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）上周六（27日）向國會提出請求，批准國家進入緊急狀態，國會周日以67票贊成、17票反對或棄權，頒布全國即日起進入緊急狀態30日。措施包括限制集會權利、容許警方在沒有拘捕令情況下逮捕犯人，及進行通訊監控等。

布克爾在通過緊急狀態後表示，需要竭力阻止社會治安惡化，調查黑幫衝突增加的原因，包括是否有人向他們提供資金。布克爾亦要求檢察辦公室有效處理所有幫派成員案件，並警告會密切關注偏袒罪犯的法官，國家會保護士兵及警方，免受包庇黑幫成員的利益團體指控。

布克爾強調，普通民眾不會受緊急狀態影響，只會在必要時向相關人士執行措拖。

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有指布克爾與黑幫關係甚深。他2019年競選總統時承諾解決黑幫暴力問題，並順利贏出大選。但美國其後指控布克爾曾與黑幫領袖協商，以財經誘因換取未來選舉中獲得支持，並在2021年力保執政黨地位。布克爾否認指控，稱消息只是謊言。

薩爾瓦多近日與黑幫衝突的兇殺案急升，上周六發生62宗與幫派有關的謀殺案，數名黑幫領袖被捕。亦創1992年內戰結束以來，最多謀殺案的一日。

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責任編輯：郭麗明