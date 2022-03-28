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【電動車】Tesla車尾鏡頭畫面顯示延遲　美召回逾900輛電動車

科技 12:00 2022/03/28

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NHTSA強調，車尾鏡頭畫面延遲顯示會減少司機的後方視野，增加碰撞的風險。（法新社）

Tesla電動車的安全問題一向為人詬病，每隔數月總會出現電動車召回事件。近日Tesla再因安全問題而需要召回947架電動車，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，原因是部分Tesla電動車的車尾鏡頭畫面出現延遲問題。

【電動車】大眾旗下Electrify America　推出「以人為本」電動車充電站

NHTSA指出，部分Tesla電動車在倒車時，車尾鏡頭的畫面並沒有立即顯示出來，因此不符合有關後方視野的聯邦安全標準。NHTSA強調，車尾鏡頭畫面延遲顯示會減少司機的後方視野，增加碰撞的風險。

【Formula E】第三代電動賽車4月亮相　時速高達每小時320公里

Tesla表示，將透過OTA軟件更新解決以上問題。據悉，這次召回的車輛範圍包括一些2018年至2019年出廠的Model S、Model X，以及2017年至2020年出廠的Model 3，這些車輛均配備了Autopilot Computer 2.5版本的操作系統。

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責任編輯：陳卓賢

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