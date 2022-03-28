▲ 【有贊裁員】中國有贊再傳裁員達2000人 產品研發為重災區、股價插6%

中國有贊 （08083） 再度傳出裁員，網傳減幅更達50%或近2000人，而此輪裁員範圍較廣泛，涉及多個部門，產品研發崗位成了今次裁員的重災區。中國有贊現跌6.3%，報0.177元。

內媒報導，有多位認證為有贊科技員工的網友於社交媒體上載數張相片，當中包括一排排電腦，及一大箱有指是被裁員工的員工證，部分網友稱「公司裁員2000多人，而且自己也在其列。」、「有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是」。

同時，內媒又引述內部人士指，有贊將不賺錢的部門都裁掉了，「產研裁了70%，其中教育的產研裁了100%，微商城和零售的產研裁了30%；中台技術裁了79%，銷售沒裁。旺小店給了3個月期限，如果業績沒達到滿意，再裁50%。」

截至2021年第三季度底，有贊擁有員工4358人，如果是次集團裁員50%，也就意味著約有2200人被裁，其員工數量將回到2019年時的水平。目前中國有贊暫未有回應。

發盈警料去年蝕近33億元人民幣

中國有贊上周五（25日）收市後公布發盈警，預期集團於2021年度淨虧損擴大至約32.9億元，經調整年度非香港財務報告準則虧損擴大至約9億元人民幣。

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編輯：姚卓然