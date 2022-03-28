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【烏克蘭戰爭】拜登言論未得盟友支持 英官：俄民眾決定掌權者

環球社會熱點 11:29 2022/03/28

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美國總統拜登上周六（26日）指俄羅斯總統普京是屠夫，不應再掌控俄羅斯政府，美國白宮其後緊急澄清指並非尋求俄羅斯政權變更。拜登言論引起風波繼續發酵，法國總統馬克龍警告不要發表煽動性言論，英國教育部部長查學禮表示，俄羅斯人民決定掌權者。查學禮指，俄羅斯民眾已厭惡在烏克蘭發生的事情。

烏控俄試圖在烏克蘭 製造南北韓局面 【下一頁】

英法皆與拜登（Joe Biden）言論保持距離，馬克龍（Emmanuel Macron）周日（27日）警告，不要在動盪局勢中發表煽動性言論。馬克龍強調，目前首要任務是實現停火，然後通過外交手段令俄羅斯全面撤軍，若要達至目的不能在言語及行動上升級。

英國政府雖然未有和法國一般直接批評拜登言論，但查學禮（Nadhim Zahawi）周日接受英國媒體天空新聞網（Sky News）訪問時表示，俄羅斯民眾已厭惡烏克蘭正在發生的事情，生計受到破壞，俄羅斯經濟亦正在崩潰，俄羅斯民眾將決定普京（Vladimir Putin）及其親信的命運。

澤連斯基尋中立及領土完整 和談改在土耳其 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及英國外相卓慧思（Liz Truss）承諾，本周將採取進一步措施，緩解俄羅斯入侵烏克蘭造成的人道主義危機，及對俄羅斯經濟繼續施壓。英國《衛報》報道，內閣辦公室事務部長柏建熙（Steve Barclay）將在當地時間周一（28日），去信公共部門機構及地方政府，要求審查與俄羅斯相關的任何商業聯繫。

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責任編輯：李俊儀

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